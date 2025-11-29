Handledare inom Rusta och matcha
Ahlan utbildning och konsult AB / Personaltjänstemannajobb / Gävle Visa alla personaltjänstemannajobb i Gävle
2025-11-29
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ahlan utbildning och konsult AB i Gävle
, Solna
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad och lösningsorienterad handledare som motiveras av att hjälpa arbetssökande vidare mot jobb eller studier.
Om rollen
Som handledare arbetar du nära deltagarna och hjälper dem att hitta rätt väg framåt. I rollen ingår att:
coacha deltagare i individuella samtal
matcha kandidater med arbetsgivare och utbildningar
stötta med CV, personligt brev och intervjuträning
hålla gruppträffar och informationstillfällen
bygga och utveckla nätverk med företag i Gävle med omnejdPubliceringsdatum2025-11-29Profil
Du har ett stort engagemang för människor, arbetar strukturerat och trivs i en coachande roll. Du är social, lösningsfokuserad och trygg i digitala arbetssätt. Erfarenhet av Rusta och Matcha är meriterande.
Krav - uppfyll minst ett alternativ
Alternativ 1
180 högskolepoäng
Minst två års arbetslivserfarenhet på heltid
Alternativ 2
Minst ett års eftergymnasiala studier
Minst tre års arbetslivserfarenhet på heltid inom exempelvis:
arbetsledning
rekrytering
omställningsarbete
studie- och yrkesvägledning
personalfrågor
arbetsmarknadsfrågor
social- och gruppsykologi
karriärvägledning
Ansök
Skicka gärna din ansökan via e-post till: info@ahlanjobb.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29
E-post: info@ahlanjobb.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Handledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ahlan utbildning och konsult AB
(org.nr 559000-3777)
Södra Kungsgatan 44 (visa karta
)
802 52 GÄVLE Arbetsplats
Ahlan Omsorg & Bemanning AB Jobbnummer
9621149