Handledare inom Rusta och matcha

Ahlan utbildning och konsult AB / Personaltjänstemannajobb / Gävle
2025-11-29


Vi söker en engagerad och lösningsorienterad handledare som motiveras av att hjälpa arbetssökande vidare mot jobb eller studier.
Om rollen
Som handledare arbetar du nära deltagarna och hjälper dem att hitta rätt väg framåt. I rollen ingår att:
coacha deltagare i individuella samtal

matcha kandidater med arbetsgivare och utbildningar

stötta med CV, personligt brev och intervjuträning

hålla gruppträffar och informationstillfällen

bygga och utveckla nätverk med företag i Gävle med omnejd

2025-11-29

Profil
Du har ett stort engagemang för människor, arbetar strukturerat och trivs i en coachande roll. Du är social, lösningsfokuserad och trygg i digitala arbetssätt. Erfarenhet av Rusta och Matcha är meriterande.
180 högskolepoäng

Minst två års arbetslivserfarenhet på heltid

Minst ett års eftergymnasiala studier

Minst tre års arbetslivserfarenhet på heltid inom exempelvis:
arbetsledning

rekrytering

omställningsarbete

studie- och yrkesvägledning

personalfrågor

arbetsmarknadsfrågor

social- och gruppsykologi

karriärvägledning

Skicka gärna din ansökan via e-post till: info@ahlanjobb.se

Sista dag att ansöka är 2025-12-29
E-post: info@ahlanjobb.se

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Handledare".

Detta är ett heltidsjobb.

Ahlan utbildning och konsult AB (org.nr 559000-3777)
Södra Kungsgatan 44 (visa karta)
802 52  GÄVLE

Ahlan Omsorg & Bemanning AB

9621149

