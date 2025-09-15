Handledare inom Rusta & Matcha
2025-09-15
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
Handledare - Coachning och matchning till arbetslivet
Arbetsgivare: Re:Shift
Plats: Uddevalla
Omfattning: Heltid
Vill du vara med och göra skillnad för människor som söker vägen in på arbetsmarknaden? Vi på Re:Shift söker nu en engagerad Handledare som brinner för att coacha, vägleda och matcha arbetssökande mot rätt arbetsgivare.
Om rollen
I rollen som Handledare möter du både deltagare och företag. Din uppgift blir att bygga nätverk och skapa möten som leder till arbete eller studier. Du kommer att arbeta både individuellt och i grupp genom individuella samtal, gruppaktiviteter samt företagsbesök.
En viktig del i uppdraget är att etablera och bibehålla goda relationer med arbetsgivare. Därför ser vi gärna att du har ett befintligt kontaktnät på den lokala arbetsmarknaden. Rollen innebär även viss administration kopplat till uppdraget.
Hos oss får du
Hos Re:Shift blir du en viktig del i att skapa förutsättningar för unga och vuxna att komma ut i arbetslivet och därigenom bidra till samhällets utveckling. Du får ett varierande och meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad.Publiceringsdatum2025-09-15Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du:
ett starkt engagemang för människor och deras utveckling
förmåga att se individens styrkor och lyfta fram dessa
lätt för att bygga relationer och nätverk
god struktur och förmåga att planera ditt arbete självständigt
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du behärskar fler språk.
Arbetsförmedlingens behörighetskrav
Arbetsförmedlingen godkänner kompetens för handledare enligt alternativ 1 eller 2 som ska vara uppfylld innan handledaren påbörjar sin anställning som handledare i tjänsten rusta och matcha 2.
Alternativ 1
Utbildning: Högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system). Leverantören avgör själv vilken studieinriktning som är mest lämplig för att nå målet med tjänsten.
Arbetslivserfarenhet: Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två (2) år.
Alternativ 2
Utbildning: Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat. Med eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.
Arbetslivserfarenhet: Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
• Arbetsledning med personalansvar. - Rekrytering. - Omställningsarbete för arbetssökande. - Studie- och yrkesvägledning. - Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration). - Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor. - Arbete med social- och grupp-psykologi. - Karriärvägledning.
Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under tre (3) år.Så ansöker du
Låter det intressant?
Skicka din ansökan till info@reshift.se
Obs! Med hänsyn till GDPR ber vi dig att inte inkludera de sista fyra siffrorna i ditt personnummer eller referenser i din ansökan/CV.
Varmt välkommen med din ansökan till Re:Shift!
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: info@reshift.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Re:shift Jobb & Utbildning AB
(org.nr 559170-4266) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Re:Shift Jobb & Utbildning i Sverige AB Uddevalla Kontakt
Operativ chef
Mohamed Baalbaki info@reshift.se 0723774729 Jobbnummer
9508670