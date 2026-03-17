Handledare för arbetsmarknadsinsats.
2026-03-17
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Enheten Arbete- och försörjning arbetar för att stödja kommuninvånare till en hållbar egen försörjning. Genom utredning av ekonomiskt bistånd och individuella planer arbetar socialsekreterare och arbetsmarknadskoordinatorer tillsammans med den enskilde för att skapa stegförflyttningar mot arbete eller studier.
Inom enheten finns både egna arbetsmarknadsinsatser och samverkan med externa aktörer. Nu stärker vi vår verksamhet genom att utöka enheten med en handledare som ska utveckla samarbetet med andra kommunala enheter och bidra till att skapa fler praktikmöjligheter. Arbetet sker i nära samverkan med bland annat Arbetsförmedlingen och andra samarbetspartners.
Enheten är en del av en politiskt styrd organisation och verksamheten utvecklas kontinuerligt, bland annat med anledning av det kommande aktivitetskravet.
Som handledare arbetar du nära deltagare i arbetsmarknadsinsatser och stöttar dem i att utveckla sina förmågor och ta steg närmare arbete eller studier. Du samverkar med andra förvaltningar och verksamheter för att skapa och planera meningsfulla praktik- och arbetsuppgifter.
I rollen ingår att ge pedagogisk och strukturerad handledning, dokumentera deltagarnas utveckling samt att möta personer med olika behov. Arbetet är både socialt och praktiskt och kan innebära fysiska uppdrag såsom bygg-, service- och transportuppgifter samt att flytta och hantera material.
Verksamheten är under utveckling och som handledare får du en viktig roll i att tillsammans med enheten och andra förvaltningar forma och utveckla arbetssättet.
Vi söker dig som har erfarenhet av att handleda eller arbeta med människor i arbetsmarknadsinsatser, praktik eller liknande verksamhet. Du har en pedagogisk förmåga och kan motivera och stödja människor utifrån deras individuella förutsättningar.
Du är strukturerad och ansvarstagande, har lätt för att samarbeta och trivs med att samverka med olika verksamheter och aktörer. Eftersom rollen innebär att bygga upp och utveckla arbetssätt ser vi att du är initiativrik, lösningsorienterad och har förmåga att se möjligheter.
Arbetet kan innebära fysiska moment såsom transport, serviceuppdrag och hantering av material, vilket förutsätter att du har god fysisk förmåga. B-körkort är ett krav.
Vi ser gärna att du:
* har erfarenhet av handledning och coachning
* har god förmåga att planera, schemalägga och dokumentera
* trivs i ett arbete som kombinerar socialt stöd med praktiska arbetsuppgifter
ÖVRIGT
Älmhults kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering och tar inte emot personliga brev. Urvalet görs istället utifrån CV, urvalsfrågor och intervjuer kopplade till tjänstens krav.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Innan anställning måste du kunna visa att du har rätt att arbeta, i enlighet med utlänningsförordningen. Det innebär att du behöver styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom att uppvisa pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med en identitetshandling. Om du inte kan göra det måste du istället visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller på annat sätt bevisa att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310626/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älmhults kommun
(org.nr 212000-0647) Kontakt
Enhetschef
Katja Berggren katja.berggren@almhult.se o476 55499 Jobbnummer
