Handledare administrativa enheten
Sundsvalls Fontänhus / Behandlingsassistentjobb / Sundsvall Visa alla behandlingsassistentjobb i Sundsvall
2025-09-12
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundsvalls Fontänhus i Sundsvall
Fontänhuset Sundsvall söker en handledare till den administrativa enheten. Vill du vara med och bygga upp en helt ny verksamhet och samtidigt göra skillnad för människor med psykisk ohälsa?
Hos oss arbetar handledare och medlemmar prestigelöst sida vid sida i en arbetsinriktad gemenskap präglad av delaktighet, respekt och gemenskap.Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Handleda medlemmar i administrativa arbetsuppgifter, t.ex. reception, dokumentation, planering, digitala system och kommunikation.
Skapa och vidareutveckla rutiner och struktur i den administrativa enheten.
Arbeta fram kreativa arbetsuppgifter inom Fontänhuset tillsammans med medlemmarna.
Delta i städning av lokalerna tillsammans med medlemmar samt vara med och skapa rutiner för detta.
Stötta medlemmar i att utveckla digitala färdigheter, arbetslivskompetenser och självständighet.
Arbeta aktivt med medlemsstöd: introduktioner, stödsamtal och stöd i myndighetskontakter.
Motivera fler att delta aktivt i verksamheten, både genom vardagsnära engagemang och reachout.
Delta i Fontänhusets sociala program och friskvårdsaktiviteter.
Bidra till en trygg, inkluderande och meningsfull miljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet eller utbildning inom något av följande områden:
Administration, kontor eller liknande.
Socialt arbete eller pedagogik: t.ex. socialpedagog, socionom, lärare eller liknande.
Du tycker om att arbeta både med människor och med struktur, och är trygg i rollen som handledare och kollega. Du har förmåga att möta människor i olika faser av livet - med empati och respekt.
Vi ser gärna att du:
Har förståelse för arbetsinriktad rehabilitering och psykisk ohälsa.
Är positiv, varm och engagerad.
Tycker om att träffa nya människor och kan skapa och upprätthålla goda relationer.
Har vana att arbeta i team och stödja andra i vardagliga uppgifter.
Är strukturerad, pedagogisk och gillar att vidareutveckla verksamheten tillsammans med kollegor och medlemmar.Kvalifikationer
Högskole-/universitetsutbildning inom t.ex. socialt arbete, beteendevetenskap, hälsa och rehabilitering, studie- och yrkesvägledning eller annan relevant inriktning.
Erfarenhet av arbete med personer som lever med psykisk ohälsa.
B-körkort.
Meriterande:
Erfarenhet av administration och digitala system.
Erfarenhet av IPS/Supported Employment/Supported Education.
Kunskap om samhällets stöd- och trygghetssystem.
Erfarenhet av arbete i uppstart av verksamhet.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och varierat arbete i en växande verksamhet.
Kollektivavtal och goda villkor.
Heltid (35 h/vecka + 5 h för utveckling och friskvård).
Provanställning 6 månader.Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev (max 1 A4) senast 2025-10-12 till info@sundsvallsfontanhus.se
.
Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Hos oss gör du skillnad - varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: info@sundsvallsfontanhus.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Fontänhus
, http://www.sundsvallsfontanhus.se/
Universitetsallén 32 (visa karta
)
851 71 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sarah Boëthius sarah.boethius@sundsvallsfontanhus.se 0767788391 Jobbnummer
9506137