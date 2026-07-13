Handläggare Valmyndigheten
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2026-07-13
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Vill du arbeta tillsammans med oss med att planera och genomföra val i Sverige?
Valmyndigheten är nav och motor i den svenska valprocessen med väljaren i fokus och driver utveckling ur väljarens perspektiv. Nu söker vi dig som vill arbeta i en myndighet som har en central roll i den demokratiska processen!
Om jobbet
Valmyndigheten ansvarar nationellt för att planera, samordna och genomföra allmänna val och folkomröstningar. Myndigheten har också ansvar för att hantera uppgifter inom ramen för Europeiska unionens medborgarinitiativ.
Som valhandläggare på Valmyndigheten deltar du i planeringen och genomförandet av val. Du deltar i utvecklingsarbetet som rör valprocessen vilket bl.a. innebär arbete med kommunikation, utbildningsmaterial, kravställning och framtagande av rutiner inom arbetsområdet. Du ger löpande stöd om regler och rutiner både internt och externt till bland annat länsstyrelser, partier och kommuner.
Rollen ställer höga krav på att kunna samverka och samarbeta internt såväl som med externa intressenter.
Skatteverket är värdmyndighet för Valmyndigheten och Valmyndighetens kansli finns i Sundbyberg. Kansliet består av ca 45 medarbetare och du kommer att arbeta i det team som arbetar med frågor som rör röstning.
Vårt arbete präglas av en respekt och stolthet över det viktiga uppdrag vi har. Du planerar din egen arbetsdag både självständigt och tillsammans med kunniga och engagerade kollegor. Vi erbjuder dig en flexibel arbetstid och det är viktigt för oss att skapa förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på behöver du Valmyndigheten lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
vara självgående och ta ansvar för resultatet
samverka och samarbeta effektivt
agera på egna initiativ
vara flexibel och snabbt kunna anpassa dig till nya förutsättningar
ha en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
en avslutad högskoleutbildning om minst 180hp/alt 120 gamla poäng
minst tre års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från offentlig förvaltning
relevant och aktuell erfarenhet av arbete med val, exempelvis i rollen som valsamordnare inom kommun eller länsstyrelse.
Det är önskvärt att du har arbetat i två eller fler val.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448), https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
Sturegatan 4 (visa karta
)
172 31 SUNDBYBERG Arbetsplats
Skatteverket Kontakt
Therese Sjödin, Seko therese.sjodin@skatteverket.se Jobbnummer
10001039