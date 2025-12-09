Handläggare våld i nära relation
2025-12-09
Vi söker dig som vill vara en del av vår resa mot en bättre vardag, starkare framtid och ökad livskvalitet för invånarna i Perstorp. Hos oss får du en arbetsplats där arbetsglädje, engagemang och utveckling är en självklar del av vardagen. Vi tror på att tänka nytt, arbeta smart och hela tiden bli lite bättre tillsammans.
Perstorps kommun ligger i hjärtat av norra Skåne, mitt i den dynamiska Öresundsregionen - ett av Sveriges mest expansiva områden. Här kombineras småstadens närhet och trygghet med närhet till både naturupplevelser och större städer. Kommunen har cirka 7 300 invånare och omkring 560 medarbetare som tillsammans driver utvecklingen framåt.
Vi är stolta över vårt starka näringsliv och vårt fokus på folkhälsa, hållbarhet och livskvalitet. Här finns goda möjligheter att påverka, utvecklas och göra skillnad varje dag.Publiceringsdatum2025-12-09Beskrivning
Brinner du för att stärka trygghet, säkerhet och rättssäkerhet för personer som utsätts för våld i nära relationer? Vill du kombinera handläggning med ett utvecklingsansvar där du driver arbetet framåt på både strategisk och praktisk nivå? Då kan detta vara rollen för dig.
Vi söker en engagerad och kunnig Handläggare våld i nära relation, som både handlägger ärenden och har ett utökat uppdrag att vidareutveckla, samordna och kvalitetssäkra kommunens arbete inom området. I rollen arbetar du både operativt, med handläggning av ärenden, och strategiskt, genom att utveckla riktlinjer, arbetssätt och samverkansformer inom området våld i nära relation.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Handläggning (operativt arbete)
- Att utreda, bedöma och beslutsunderstödja insatser enligt SoL för vuxna våldsutsatta och personer som utövar våld
- Genomföra riskbedömningar och säkerhetsplanering
- Samtal med klienter samt samverkan med polis, hälso- och sjukvård, ideella aktörer och andra myndigheter
- Nära samarbete med vuxenhandläggare och Förebyggandeenheten
- Dokumentation och uppföljning av insatser enligt gällande lagstiftning och riktlinjer
Utveckling, samordning och kvalitetssäkring (strategiskt arbete)
- Driva och samordna kommunens arbete med våld i nära relation
- Utveckla rutiner, handlingsplaner och implementera nya arbetssätt
- Ansvara för kvalitetsuppföljning samt säkerställa rättssäker och kunskapsbaserad handläggning
- Planera och hålla interna utbildnings- och informationsinsatser
- Delta i och utveckla samverkan både internt och externt
- Följ omvärldsbevakning inom VINR-området, inklusive lagstiftning och forskning
Rollen innebär stort ansvar, men också stora möjligheter att påverka och forma kommunens långsiktiga arbete inom området.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning
- Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten
- Mycket god kunskap om våld i nära relation, barn som bevittnat våld, stödinsatser och relevanta lagar
- Erfarenhet av utvecklingsarbete, samordning eller kvalitetsarbete är starkt meriterande
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Personliga egenskaper
Vi värdesätter trygghet, stabilitet och initiativförmåga. Du är van att hålla flera perspektiv samtidigt, ser helheten och trivs i en roll där du både driver utveckling och möter människor i utsatta situationer. Du har förmågan att arbeta både självständigt och i nära samverkan med andra aktörer.
Vi erbjuder
- Ett meningsfullt arbete där du bidrar till ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare
- En kombinerad roll med både operativt och strategiskt ansvar
- Möjlighet till fortbildning och handledning
- En arbetsplats med korta beslutsvägar och god samverkan
- Friskvård via Epassi
Inför rekryteringen har vi tagit ställning till rekryteringsvägar och publiceringskanaler, varför vi vänligen undanber oss all kontakt med försäljare i detta ärende. Ersättning
månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/90". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perstorps kommun
(org.nr 212000-0910) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Individ och familjeomsorg, Myndighet Kontakt
Tove Danielsson 0435-39165 Jobbnummer
9635355