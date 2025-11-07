Handläggare till utbildningsenheten
2025-11-07
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
HR-avdelningen är en nationell avdelning vid Kriminalvårdens huvudkontor med uppgift att medverka till att Kriminalvården har goda förutsättningar att vidareutveckla sin förmåga att nå sina mål genom att vara en attraktiv arbetsgivare. HR-avdelningen är inne i en spännande utvecklings- och förändringsresa och består av fyra enheter fördelat på enheterna för utbildning, planering och arbetsgivarutveckling, verksamhetsnära HR-stöd samt ledar- och medarbetarskap.
Utbildningsenheten ska arbeta strategiskt och långsiktigt med utbildningsförsörjning och kompetensutveckling för hela myndigheten och i nära samarbete med verksamheten planera, utarbeta, administrera, genomföra, följa upp och kvalitetssäkra utbildningar. Utbildningsenheten består av sex sektioner, varav en sektion som arbetar med planering och uppföljning och en sektion som arbetar med antagning och utbildningsproduktion samt fyra sektioner vars huvudsakliga uppdrag är genomförande av Kriminalvårdens myndighetsgemensamma utbildningar för medarbetare och chefer. Utbildningsenheten har idag övnings- och utbildningslokaler på sex orter runt om i landet; Göteborg, Härnösand, Malmö, Norrköping, Stockholm och Örebro. Sektionen för planering och uppföljning ansvarar för att inrikta och utveckla Kriminalvårdens myndighetsgemensamma utbildningar. Sektionen kartlägger och analyserar utbildningsbehov, bedömer och styr utbildningsutbudet. Sektionen hanterar också verksamhetsplanering, budget, ekonomi och uppföljning av mål, samt genomför omvärldsbevakning.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Vi söker en handläggare till sektionen för planering och uppföljning inom utbildningsenheten. Detta är en ny tjänst som kommer att utvecklas i nära samarbete med den som anställs. Du kommer samverka med både interna och externa enheter, samt att förbättra och utveckla arbetssätt för att säkerställa en enhetlig tillämpning inom ditt ansvarsområde. I arbetet kommer du ta fram årshjul och aktivitetsplaner för både sektionen och enheten. En del i rollen kommer vara att arbeta med budgethantering, vilket innefattar uppföljning av budget, prognoser, verksamhetsuppföljning och kvartalsrapportering. Detta arbete kommer ske i samverkan med ekonomiavdelningen. Du blir också en del av beredningsprocessen, där du utreder, analyserar, skapar rapporter och underlag samt presenterar ärenden. Du kommer även göra bedömningar i enlighet med fastställda mål och budget. Du kommer även att ansvara för enhetens verksamhetsberättelse. Resor kommer ingå i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett övergripande helhetstänk och förmåga att se samband mellan olika delar i organisationen. Vi ser att du är mål- och resultatinriktad, tar stort egenansvar och arbetar självgående för att nå uppsatta mål. Som person är du strukturerad och organiserad i ditt arbetssätt samtidigt som du trivs med att arbeta tillsammans med andra.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* En akademisk examen om minst 180 hp på högskola/universitet inom områden som Kriminalvården bedömer relevanta
* Erfarenhet av arbete i statlig verksamhet
* Erfarenhet av att strukturera och skriva fram rapporter, utredningar och material
* Besitter en hög digital mognad och har erfarenhet av att använda IT som stöd i arbetet
* God förmåga att effektivt och sakligt sammanfatta och sammanställda data och skriftligt material
* Erfarenhet av att arbeta med budget och budgetprocess
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska
Det är meriterande om du har:
* En utbildning inom något av områdena ekonomi, statistik, samhällsvetenskap, statsvetenskap, samhälls- och kulturanalys
* Erfarenhet av beredningsprocesser för ärendehantering i statlig verksamhet
* Goda kunskaper i att analysera och sammanställa rapporter och data i digitala stödsystem
* Förmåga att framställa kvalificerat informations-, kommunikations- och presentationsmaterial i alternativ media
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
