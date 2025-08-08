Handläggare till Must
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som administrativ handläggare inom verksamhetsstöd arbetar du främst med att bereda ärenden som inkommer från hela organisationen. Du utvecklar administrativa processer, bidrar till förbättring och utveckling av administrativa rutiner. Du är en nyckelperson i det dagliga administrativa flödet. Arbetet kräver en hög grad av självständighet, men också en förmåga att samarbeta med andra funktioner. Tjänsten passar dig som är i början av din karriär och vill utvecklas inom administration och ärendehantering och vill växa med oss i ett expansivt läge.
Som handläggare IT arbetar du med behovshantering, beredningsarbete och strategiska planer för att säkerställa att våra IT-lösningar möter både nuvarande och framtida behov. Du kommer att arbeta operativt, strategiskt och proaktivt i nära samarbete med olika delar av verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom IT är behovshantering och beredning av ärenden samt lösning av IT-relaterade problem. Du kommer initiera och driva förbättringsåtgärder samt samverka med interna och externa intressenter för att hitta hållbara lösningar. Som handläggare IT kommer du även agera stöd i operativ IT-frågor som exempelvis konferensutrustning.
Kvalifikationer handläggare administration
• Eftergymnasial utbildning, alternativt vad arbetsgivaren bedömer som en motsvarande erfarenhet
• Vana av att verka i större verksamheter med processer där kunder och service står i fokus
• Kunskap och erfarenhet av ärendehantering
• Goda kunskaper i Office-paketet samt goda, generella/övergripande, kunskaper inom IT
• God förmåga att uttrycka dig på ett tydligt och välformulerat sätt i tal och skrift
• B-körkort
Kvalifikationer handläggare IT
• Eftergymnasial utbildning inom IT
• Erfarenhet som IT-tekniker eller likvärdigt
• Övergripande kunskaper om datorer, kringutrustning, operativsystem, nätverk eller informationssäkerhet
• Kunskaper i Microsoft Office eller likvärdigt
• Kunskap och/eller erfarenhet från arbete i olika beredskapsnivåer
• B-körkort
Meriterande för båda tjänsterna
• Erfarenhet av att arbeta i projekt
• Erfarenhet av liknande tjänst inom offentlig sektor
• Kunskap och/eller erfarenhet från arbete i olika beredskapsnivåerPubliceringsdatum2025-08-08Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann och metodisk som har lätt för att följa rutiner och säkerställa att alla delar av processen blir korrekt genomförda. Du fungerar ofta som stöd för kollegor, chefer eller externa kontakter och det är således viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och lösningsfokuserad. Du har ett prestigelöst och hjälpsamt förhållningssätt i arbetet med en förmåga att anpassa kommunikationen efter mottagaren. Det är en fördel om du trivs i en miljö där arbetsuppgifter kan variera då det ibland kommer oväntade uppgifter som kräver omprioritering eller snabbt agerande. Förmågan att ta egna initiativ, lösa problem och anpassa sig till förändringar i arbetsflödet är därför mycket värdefull. Du bör ha ett naturligt servicetänk och vilja att bidra till andras framgång.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning om sex månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Stockholm
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta: hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Handläggare MIS" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-09-02. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9450096