Handläggare till Justitiedepartementet
2025-09-29
Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete
Är du en skicklig jurist som vill handlägga straff- och processrättsliga ärenden med internationell prägel? Om du trivs med stort eget ansvar kan du i en tempofylld miljö få utmaningar som gör att du växer tillsammans med oss!
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten för det internationella straffrättsliga samarbetet ansvar bl.a. den ärendehantering som följer av internationella överenskommelser. Tjänsten avser ärendehandläggning inom enhetens ansvarsområde. I huvudsak rör det sig om ärenden om internationellt straffrättsligt samarbete, men även ärenden om internationellt civilrättsligt samarbete samt ansökningar om nåd och åtalstillstånd. Andra uppgifter, såsom rättsutredningar och visst förhandlingsarbete, kan bli aktuellt i mån av intresse samt behov och tid.
I din vardag kommer du huvudsakligen självständigt och löpande att arbeta med handläggning och förberedelse av regeringsärenden, till exempel ärenden om utlämning, överförande av straffverkställighet och rättslig hjälp i civil- och brottmål. Andra ärenden rör ansökningar om nåd i brottmål och åtalstillstånd.
Arbetsuppgifterna innebär omfattande kontakter med andra enheter inom Justitiedepartementet, med andra departement inom Regeringskansliet samt med svenska och utländska rättsliga myndigheter.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.Publiceringsdatum2025-09-29Bakgrund
För att bli aktuell för detta jobb behöver du vara tingsmeriterad jurist. Dina goda kunskaper i straff- och processrätt är högt efterfrågade och en förutsättning för att bli framgångsrik i jobbet. Det är meriterande om du dessutom har åklagarerfarenhet alternativt erfarenhet från arbete i rättskedjans myndigheter eller Regeringskansliet. Med anledning av jobbets internationella prägel krävs också att du som söker är lika bekväm med att jobba på både engelska som svenska. Vidare förutsätts det att du är en skicklig skribent och att dina föredragningar håller en hög nivå. Om du har ytterligare språkkunskaper är även det meriterande.
Dina egenskaper
Som vår nya medarbetare behöver du kunna arbeta självständigt och driva din rotels ärenden framåt till beslut samtidigt som du löpande samlar in underlag, samarbetar och förankrar ditt arbete med andra intressenter. Givetvis stöttar vi varandra mellan rotlarna om det behövs, och du behöver därför vara beredd på att hoppa in där du som mest behövs. Att du är serviceinriktad, kvalitetsmedveten och även under tidspress klarar att leverera med fortsatt hög noggrannhet och precision förutsätter vi.
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Vi erbjuder både tillsvidare- och visstidsanställningar. En tillsvidareanställning inleds med sex månaders provanställning. Stationeringsort är Stockholm.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Ida Kärnström som är enhetschef, på 08- 405 28 03 eller Ashraf Ahmed som är gruppchef, på 08-405 29 96. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Marjut Thelin. Fackliga kontaktpersoner är Peter Munck, Saco, och Catharina De Grad, ST som nås via Regeringskansliets växel på 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 20 oktober, 2025. Bifoga examensbevis och betyg från notarietjänstgöringen i din ansökan.
Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde.
