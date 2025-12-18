Handläggare till Försörjningsstöd
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar cirka 2 100 medarbetare i kommunen med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen till oss!
Enheten Försörjningsstöd ligger organisatoriskt under Socialförvaltningen. Enhetens huvuduppdrag är att arbeta för att försörjningsstödstagare hittar en egen försörjning genom arbete och studier. På enheten arbetar 9 soc. sekr, 1 handläggare, 1 budget- och skuldrådgivare och 1 dödsbohandläggare.
Vi erbjuder flextid, handledning samt motionstimme/friskvårdspeng.
Arbetet som handläggare innehåller främst administrativa arbetsuppgifter. Du ingår i Försörjningsstöds arbetsgrupp men samarbetar tätt med övriga 2 administratörer i verksamheten. Dina arbetsuppgifter består bland annat av fakturahantering, support och bokföring i verksamhetssystemet Viva, posthantering, beställningar, hantering av egna medelsärenden samt uppföljningar av bostadssociala kontrakt och jourlägenhet. Du möter även våra akuta besökare och tar ställning till akuta ansökningar om försörjningsstöd enligt gällande lagstiftning. I arbetet ingår även att arbeta med rutiner och uppföljningar i verksamheten, digitalisering samt aktivt medverka i utvecklings- och förbättringsarbete.
Som handläggare på Försörjningsstöd är du spindeln i nätet i verksamheten och finns med och supportar både kollegor, klienter, samarbetspartners och myndigheter. Du har förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt och är bra på att skapa goda relationer både internt och externt.Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av handläggning av försörjningsstöd är meriterande.
Arbetet som handläggare på försörjningsstöd innefattar ett högt arbetstempo, en god förmåga att skapa struktur, arbeta systematiskt och att vara noggrann. Du arbetar i ett team med ett gemensamt ansvarstagande men behöver även ha förmåga att självständigt och strukturerat driva ditt arbete framåt. Du är en empatisk och positiv person med hög service- och ansvarskänsla . Som kollega är du öppen och flexibel och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. B-körkort krävs.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningens omfattning : 100 %.
Anställningsform : Tidsbegränsad anställning 6 mån med ev möjlighet till förlängning.
Tillträde enligt överenskommelse.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
