Handläggare till Företagsavdelningen
2026-01-21
Bolagsverket är en myndighet i Sundsvall med drygt 600 medarbetare som arbetar tillsammans för ett enklare och tryggare företagande. Regeringen har gett oss flera viktiga uppdrag inom digitalisering och brottsförebyggande arbete.
Vi söker nu två handläggare till Företagsavdelningen. Vill du vara med?Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Nu finns möjligheten att fylla en viktig funktion för Sveriges företagare. Vi söker handläggare till vår företagsavdelning.
Företagsavdelningen ansvarar för verifiering och kvalitetssäkring av företagsuppgifter. Våra handläggare jobbar med många varierande arbetsuppgifter, inom flera områden och med olika ärendetyper.
Som handläggare hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att handlägga, utreda, bedöma och besluta i olika ärenden med stöd av lagar och regler. Du har daglig kontakt med våra kunder där du ger dem support och service genom att svara på frågor på ett professionellt sätt och med kunden i fokus. Det sker via telefon men även skriftligt, både på svenska och på engelska.
Du ansvarar själv för dina egna ärenden där du och dina kollegor har ett nära samarbete. Vårt arbete är omväxlande i sin svårighetsgrad och varierar mellan självständigt arbete och arbete tillsammans med kollegor och andra berörda parter.
Hos oss finns möjlighet till utveckling, då vi har många olika områden och uppgifter samt flexibilitet i arbetet. Som handläggare kan du jobba med olika typer av handläggning av ärendetyper som finns inom vår avdelnings uppdrag och alla dessa kan bli aktuella över tid.Kvalifikationer
Vi söker dig som tycker det är viktigt att ditt jobb blir utfört på bästa sätt, med hög kvalitet och goda resultat. Du är noggrann i ditt arbete och tar ansvar för dina arbetsuppgifter för att nå dina mål och du kan behålla fokus i arbetet även när det är mycket att göra.
Som person gillar du att lära dig nya saker, har lätt för att lära och är öppen för att pröva nya arbetssätt. Du vågar ställa frågor och du är bra på att kommunicera tydligt med dina kollegor och kunder.
Du kan jobba självständigt, men du trivs i samarbete med dina arbetskamrater så att ni tillsammans når ett gott resultat för kundernas bästa.
Känner du igen dig i den beskrivningen?
Då kan du vara den vi söker om du har:
* Genomförd och godkänd gymnasieutbildning eller motsvarande.
* Minst ett års aktuell arbetslivserfarenhet av handläggning samt support och kundservice via telefon och/eller skriftligt (senaste 1-2 åren).
* Erfarenhet av arbete med granskning, hantering och registrering av ärenden.
* Erfarenhet av kundtjänstarbete, tex telefon, mejl, chatt.
* Erfarenhet av handläggningsarbete som inneburit beslutsfattande
* God datorvana genom att enkelt kunna navigera i olika datasystem samt en förmåga att snabbt sätta dig in i och använda digitala verktyg.
Du behöver också kunna kommunicera obehindrat både muntligt och skriftligt på svenska och engelska i dina dagliga kontakter med arbetskamrater och kunder.
Det är meriterande om du dessutom har:
* Erfarenhet av arbete med handläggning i statlig verksamhet.
* För tjänsten relevanta eftergymnasiala studier..
Utvecklingen går snabbt och förändringar sker ständigt både inom och utanför Bolagsverket, vilket förändrar vår handläggarroll. När vi automatiserar processer utvecklas vår handläggning mer och mer åt utredningar och beslut av mer komplex karaktär. Därför kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet och att du vill och har förmåga att lära, växa och utvecklas med vår verksamhet.
Du kommer att arbeta i Bolagsverkets moderna och nyrenoverade lokaler vid hamnen i centrala Sundsvall. Vi erbjuder våra medarbetare flera hälsofrämjande aktiviteter och möjlighet att till viss del arbeta på distans.
Varmt välkommen med din ansökan!
Skicka in den så snart du kan, vi gör urval löpande.
ÖVRIGT
Bifoga endast CV.
Placeringsort är Sundsvall.
Bolagsverket har fått flera nya uppdrag som bidrar till ett enklare och tryggare företagande. Det betyder att vi kommer att rekrytera nya kollegor inom flera områden.
Här kan du läsa mer om uppdragen och vilka tjänster vi kommer sökahttps://bolagsverket.se/jobbamedoss/ledigajobb/nyauppdragnyakollegorvillduvaramed.5826.html
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte registrera ansökan i rekryteringssystemet. Kontakta istället den rekryterande chefen för att lämna in din ansökan på annat sätt. Du hittar kontaktuppgifterna i annonsen. Du behöver då ange tydligt på din ansökan att du har skyddade personuppgifter. Det är endast om du har skyddade personuppgifter som din ansökan kan undantas från att bli offentlig handling.
Bakgrundskontroll av våra slutkandidater via vårt externa rekryteringsstöd ingår som en del i vår rekryteringsprocess. Genomförd och godkänd bakgrundskontroll är en förutsättning för anställning hos Bolagsverket.
På Bolagsverket vill vi ge våra medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas på jobbet och må bra. Vi satsar på arbetshälsa för att öka hälsomedvetandet och ge alla möjlighet till ett aktivt och regelbundet deltagande i hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen. Vi erbjuder dessutom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt har massage och gym i våra egna lokaler i Sundsvall.
Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
