Handläggare teknisk tjänst och elsäkerhet
Försvarsmakten / Inköpar- och marknadsjobb / Falun Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Falun
Förbandet Dalregementet
Försvarsmakten försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Etableringen av Dalregementet är en del i uppbyggnaden av den svenska försvarsförmågan. Intill dess att regementet är utvecklat till full kapacitet, bland annat med nytt regementsområde, kommer verksamheten att präglas av kontinuerlig utveckling och förändring. Arbetssätt kommer till del förändras över tid för att anpassas till den växande organisationen och dess verksamhet.
Arbetsplatsen
Teknisk kundmottagning (TKM) i Falun är en sektion vid Dalregementet som understödjer militära förband från verksamhetsorterna Falun och Gävle. TKM ansvarar för styrning av underhåll i fred, vid beredskapshöjningar och i krig.
Sektionen, liksom hela Försvarsmakten är under uppbyggnad. Vi utvecklas tillsammans med den nyetablerade Logistikenheten samt Markverkstaden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I din roll som handläggare arbetar du självständigt med att bedöma och planera underhållsbehov, samt fattar beslut om var underhållet skall genomföras. Enklare reparationsarbete/felsökning visst praktiskt arbete samt arbete utomhus kan förekomma.
• Regelbunden kontakt med civila verkstäder i regionen, där du upphandlar och gör inköp av tjänster
• Planera och beställa kontrollbesiktningar
• Bedöma och beställa reparationer vid Försvarsmaktens verkstäder
Då den Tekniska kundmottagningen är under uppbyggnad finns stora möjligheter att tillsammans med sektionschefen forma framtida arbetsuppgifter.
Arbetet som elsäkerhetshandläggare innebär att du från Dalregementets chef, delegeras elsäkerhetsansvar för Försvarsmaktens verksamhet i Falun och Gävle. Du skall leda arbetsgivarens arbete inom området elsäkerhet, där du framför allt arbetar med riskanalys och elsäkerhetsplaner.
I arbetsuppgifterna ingår att du skall genomföra fysisk träning tre timmar per vecka.Publiceringsdatum2025-11-10Kvalifikationer
• Teknisk kunskap om fordon
• God datorvana
• B-körkort
• Grundläggande utbildning inom starkström
Meriterande
• Erfarenhet av SAP, eller liknande komplexa stödsystem
• Erfarenhet från fordons- eller verkstadssektor
• Kunskap om inköp och upphandling
• Körkortsbehörigheter C, CE
• Genomförd värnplikt eller tidigare erfarenhet av Försvarsmakten Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är lösningsorienterad, flexibel men ändå strukturerad, samt har en känsla för service. Det är viktigt att du är självständig och klarar av att fatta beslut. Du har en god förmåga att hantera känslig information och kan planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt samtidigt som du följer givna prioriteringar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetstid: 40 tim/v, dagtid må-fre. Tjänstgöring kan komma att förläggas utanför ordinarie arbetstid
Arbetsort: Falun, men tjänstgöring vid annan ort kan förekomma
Beräknat tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning inom ramen för Försvarsmaktens lönepolicy
Krigsplacering ingår i tjänsten
Kontakt vid frågor gällande tjänsten
Sektionschef Erik Flodman, 070-3862666
Kontakt vid frågor om rekryteringsprocessen
HR-generalist Anette Patten, tel. 070-738 75 67
Fackliga representanter
Kontaktas via växeln 08-788 75 00
OFR/O Jan-Erik Belin
OFR/S Kenneth Hartikainen
SACO Karin Gällmo
SEKO Anna Löfgren
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-24.
Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för tjänsten.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Dalregementet är ett av Försvarsmaktens nygamla förband med anor från 1625. Regementet återetablerades 2021 efter beslut av riksdagen. Vår verksamhet finns i Falun och vi kommer bidra med utbildning av soldater som bygger framtidens infanteriförband/Armé.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9596363