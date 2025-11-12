Handläggare, myndighet
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Socialförvaltningens uppdrag är att arbeta med socialtjänsten och tillhandahålla stöd, för att alla i kommunen ska känna sig trygga och ha samma möjlighet i livet. Vi vill att alla ska kunna vara aktiva och delaktiga i samhället. Med fokus på respekt för individens rätt att bestämma över sitt eget liv, ansvarar vi för tre viktiga områden: vård och omsorg, stöd för personer med funktionsnedsättning, samt hjälp till individer och familjer. Vårt mål är att alla ska få det stöd och den omsorg de behöver.
Arbetsplatsen
Myndighetsenheten är en del av den nya avdelningen Förebyggande, hälsa och omsorg på Socialförvaltningen.
Enheten ansvarar för myndighetsutövning inom områdena vård och omsorg, socialpsykiatri, LSS och färdtjänst. Vi arbetar bland annat med Socialtjänstlagen (SoL), Lagen som stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) samt Lagen om färdtjänst.
Arbetsplatsen är belägen på Östergatan 71 och är lätt att ta sig till, med goda kommunikationsmöjligheter och cirka tio minuters gångväg från buss- och tågstationen Trelleborg C.
Du välkomnas av ett glatt gäng med bred kompetens, som lägger stor vikt vid att tillsammans driva förändringsarbete genom att aktivt arbeta för att vara uppdaterade inom gällande lagstiftningar. Vi anser att det är viktigt att gemensamt bidra till att skapa en god arbetsmiljö där vi både som individ och grupp ges möjlighet att växa i vår yrkesroll. I vårt arbete strävar vi efter ett helhetsperspektiv!
Vår vision är att bidra till ett friskare Trelleborg genom förebyggande insatser, kvalitet i varje möte och en rättssäker handläggning.
Hos oss får du:
- Arbeta i ett kunnigt, hjälpsamt och positivt team som sätter kollegialt lärande högt
- En roll där du verkligen gör skillnad - med individens behov i fokus
- En arbetsmiljö som präglas av tillit, samverkan och utveckling
- Intern handledning, kompetensutveckling och stöd i det dagliga arbetet
Dina arbetsuppgifter
Som handläggare hos oss arbetar du med myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (2025:400) och andra aktuella lagstiftningar.
Du ansvarar för hela handläggningsprocessen från ansökan till uppföljning och alltid med rättssäkerhet, värdighet och struktur som ledord. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv kring den enskilde och med dennes behov i centrum, vilket sker i samarbete med ditt närmsta team men också tillsammans med anhöriga, hälso- och sjukvård, andra myndigheter och vårdgivare. Du möter den enskilde och dess nätverk i vardagen, i livets skiftande skeden, och bidrar med både trygghet och professionell vägledning.
Du har tillgång till stödfunktioner såsom sektionschef, handledning och systemstöd, och arbetar i välfungerande digitala verktyg som Lifecare, IBIC och Mina Planer. Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan likvärdig högskole- eller universitetsutbildning. Du har ett intresse för och yrkeserfarenhet av handläggning enligt Socialtjänstlagen. Du är trygg i din myndighetsroll och har god kännedom om aktuell lagstiftning och rättspraxis.
Det är meriterande om du har erfarenhet inom SVU-processen, Mina planer samt verksamhetssystemet Lifecare.
Du har god datorvana och uttrycker dig väl i tal och skrift. B-körkort är ett krav.
För att lyckas i rollen är du kvalitetsmedveten och har förmåga att arbeta självständigt. Du är strukturerad och har lätt för att planera, prioritera och följa upp ditt arbete, även i perioder med högt inflöde. Din noggrannhet och ditt fokus på kvalitet bidrar till en trygg och rättssäker handläggning. Vi värdesätter en god samarbetsförmåga och att arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål är viktigt hos oss. Vi söker dig som vill möta människor, har en positiv människosyn, god samarbetsförmåga och en stark egen drivkraft. Övrig information
Vi rekryterar till 3 vakanser, varav 1 tillsvidareanställning och 2 långtidsvikariat.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer. Din ansökan kan därför komma att behandlas snabbt. Missa inte chansen, sök redan idag!
Om det blir aktuellt för dig att arbeta inom någon av våra verksamheter kommer du att behöva: Giltigt utdrag ur belastningsregister. Läs mer och hämta blanketten på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Giltigt arbetstillstånd krävs också.
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
