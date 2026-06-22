Handläggare migration
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2026-06-22
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Om jobbet
Vi söker dig som som är i början av din karriär och är intresserad av att bidra till Sidas utvecklingssamarbete inom migration och återvändande. Tycker du att det är spännande med nya utmaningar och vill jobba i ett dynamisk team? Välkommen till Migrationsteamet på enheten för Fred och migration på Sida! Vi söker två nya kollegor till hösten.
Om jobbet
Vårt uppdrag är att genomföra och svara på på målen i Sveriges strategi för utvecklingssamarbete inom migration, återvändande och frivillig återvandring 2024-2028. Fokus i rollen är att handlägga insatser inom ramen för strategin. Vi samarbetar med internationella och svenska organisationer och myndigheter verksamma inom migrationsområdet.
Du ingår i ett team som arbetar nära tillsammans, samt har mycket nära samarbete med kollegor på Sveriges utlandsmyndigheter liksom med andra myndigheter verksamma inom migrationsområdet. Vårt uppdrag är fokuserat på åtta länder (Etiopien och Somalia, Turkiet, Libanon, Syrien och Irak, samt i Afghanistan och Uzbekistan) och i prioriterade s.k. migrationsrutter.Enheten Fredmig är del av den Globala avdelningen som samlar global strategi- och insatshantering och arbetar utifrån Sidas olika tematiska områden. Enheten ansvarar också för genomförandet av Sveriges strategi för Fred, Säkerhet och Stabilisering 2024-2028, genom vårt Fredsteam. Vi är en enhet och har gemensamma aktiviteter.
Du arbetar på vårt kontor i Rissne SundbybergPubliceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Handlägga insatser i enlighet med Sidas regel för biståndsinsatser (planering, beredning, dialog och uppföljning, finansiell och övrig granskning samt administration och avslut).
Bidra till att utveckla den gemensamma portföljen, samt bidra till analys och rapportering av resultat inom den globala migrationsstrategin.
Medverka i samordningen av utvecklingssamarbetet inom Sida och med utlandsmyndigheterna, Utrikesdepartmentet och Justitiedepartementet.
Bidra till övrigt förekommande uppgifter på enheten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.
Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.
KvalifikationskravUtbildningsbakgrund
akademisk examen alternativt akademisk utbildning inom utvecklingsfrågor, migration, eller andra närliggande områden.
Språk
Mycket god svenska och engelska
Arbetslivserfarenhet och kunskaper
God erfarenhet av internationellt migrationsarbete
Operativ erfarenhet av att driva och handlägga projekt, inklusive bedömning av samarbeten med externa partners i en internationell kontext
Funktionella kompetenser/förmågor:
För den här rollen behöver du:
Ta initiativ och vara drivande
Ha förmåga att hantera stress, osäkerhet och risker
Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
Ha förmåga att omsätta idéer i konkret handling
Bidra till nytänkande och innovation
Kunna använda olika analysverktyg
Kunna omsätta erfarenheter och lärdomar till handling
För denna roll är det meriterande om du
Operativ erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete i fält
Erfarenhet av de länder eller rutter som prioriteras i strategin
Erfarenhet från olika typer av arbetsgivare såsom exempelvis myndighet, civilsamhället eller multilaterala aktörer
Bra att veta
Befattningarna avser;
en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Provanställning tillämpas
en särskild visstidsanställning tills vidare dock längst under 12 månader. Tillträde snarast.
Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.
Vid kontakt vänligen ange ref.nr 130/26.
Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Carolina Wennerholm 08-698 50 00
Eventuella frågor om villkor och andra fackliga frågor ställs till fackliga företrädare vid Sida för Saco : mailto:saco-sida-styrelsen@sida.se
och ST: mailto:st@sida.se
I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. https://www.sida.se/jobba-med-bistand/jobba-pa-sida/anstallningsprocessen/
Sida är en statlig myndighet. Det innebär att uppgifter och ansökningshandlingar som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär ut dem. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen per telefon.
Obs! Sida kommunicerar med sökande främst genom vårt rekryteringssystem ReachMee. Beroende på vilken e-postklient du använder kan mejl som skickas från ReachMee fastna i spamfiltret, så vi uppmanar kandidater att hålla koll på detta.
Om Sida
Sida – Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete - är en förvaltningsmyndighet som arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag för att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Vårt arbete ska bidra till att nå riksdagens mål och regeringens inriktning för svenskt bistånd.
Vi har över 800 anställda fördelade mellan två kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländerhttps://www.sida.se/jobba-med-bistand/jobba-pa-sida
Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald och dess positiva inverkan på vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sida
(org.nr 202100-4789)
Rissneleden 110 (visa karta
)
174 57 SUNDBYBERG Jobbnummer
9971697