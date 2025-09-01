Handläggare med myndighetserfarenhet
Strålsäkerhetsmyndigheten / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2025-09-01
Är du en handläggare med tidigare myndighetserfarenhet? Gillar du att hantera ärenden med effektivitet samt noggrannhet? Vill du vara med där det händer och skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Var med och bidra till ett strålsäkerhet samhälle!
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete där du tillsammans med dina kollegor arbetar med handläggning och registrering samt interna och externa kontakter. För att lyckas i jobbet ska du tycka om teamarbete, vara serviceinriktad och trivas i en föränderlig miljö.
Du tillhör enheten för Tillståndsprövning strålskydd på avdelningen för Beredskap och tillståndsprövning. Enheten ansvarar för tillståndsprövning och dispenser avseende strålskydd samt anmälningspliktig verksamhet och godkännanden.
Din roll innebär att du tillsammans med övriga handläggare har en central funktion för enheten. Du arbetar med administration och handläggning av ärenden som varierar i omfattning och komplexitet. Arbetet omfattar ärende-, system- och registerhantering kopplat till användning av strålkällor. I arbetet ingår löpande kontakter både muntligt och i skrift, samt att ge service till olika verksamhetsutövare med strålkällor, som t ex tandvård, veterinärmedicin, sjukvård, forskningsvärlden och industrin.
Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med dina närmaste kollegor med liknande arbetsuppgifter. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra.
Vi söker dig som har
• en avslutad gymnasieutbildning
• flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från offentlig verksamhet, gärna en myndighet
• erfarenhet av att arbeta i ärende- och dokumenthanteringssystem
• mycket goda kunskaper i office-paketet
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av Public360 som ärende- och dokumenthanteringssystem.
För att lyckas i rollen behöver du vara kvalitetsmedveten och noggrann för att nå goda resultat. Du behöver också ha en hög servicekänsla samt kunna bemöta andra med vänlighet och respekt. Du behöver vara duktig på att kommunicera enkelt, klart och tydligt både i tal och skrift. Eftersom du har ett nära samarbete med dina kollegor på enheten behöver du vara bra på att samarbeta och stötta dina kollegor för att ni ska nå gemensamma mål.
Vi förutsätter att du har en hög säkerhetsmedvetenhet och att du kan arbeta enligt såväl Vår värdegrund - Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se) som den Statliga värdegrunden (forvaltningskultur.se)
Vi erbjuder dig
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten har du ett viktigt samhällsuppdrag! Tillsammans arbetar vi för ett strålsäkert samhälle. Här kan du läsa om vad vi erbjuder: Läs mer om våra villkor och förmåner
Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning i sex månader. Placeringsort är Göteborg, Katrineholm eller Solna.
Vissa av våra arbetsuppgifter är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen? Kontakta enhetschef Helene Jönsson, 08-799 43 74, Ann Charlotte Odengran, hr, 08-799 40 91 eller Annika Kjerrman, hr, 08-799 43 75.
Fackliga företrädare är Mathias Häggblom, Saco-S, 08-799 44 85, och Michael Wallin, ST, 08-799 42 87.
Välkommen med din ansökan via vår hemsida senast den 22 september 2025.
Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Våra cirka 370 medarbetare har djupa och breda kunskaper inom strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten har kontor i Solna, Katrineholm och Göteborg.
Läs mer om vår verksamhet här www.stralsakerhetsmyndigheten.se Ersättning
