Handläggare med juristkompetens
Naturvårdsverket / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Naturvårdsverket i Stockholm
, Östersund
eller i hela Sverige
Vill du använda och utveckla din juridiska kompetens för att bidra till den gröna omställningen? Då kan Naturvårdsverket vara platsen för dig. Nu söker vi en junior jurist som en del av vårt handläggarteam inom Klimatklivet.
Klimatklivet är regeringens bredaste investeringsstöd för att minska växthusgasutsläpp genom att kunna stödja företag och andra verksamheter i hela landet som vill ställa om och därmed bidra till Sveriges klimatomställning.
I uppdraget för Klimatklivet ingår att kommunicera satsningen och fördela medel för åtgärder samt att utvärdera, följa trender och utveckla satsningen. Klimatklivet är fördelade flera enheter med inriktning mot laddinfrastruktur, jordbruk och industri. Totalt består enheterna av ca 80 medarbetare.Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Ditt huvudsakligt arbetsområde innefattar att ansvara för utlämnanden, överklagan och omprövning som inkommer till Klimatklivet. Du kommer också ingå i juridiska handläggarteam vilket innefattar att ge stöd vid juridiska tolkningar av de förordningar och statsstödsregler vi arbetar under. I arbetet ingår även ordinarie handläggning genom att granska och bevilja ansökningar, läges- och slutrapporter som de som beviljats stöd skickar in för att löpande redovisa att projekten löper enligt plan och kunna erhålla beviljat stöd, samt intyga att åtgärden är genomförd enligt beslut. I många fall finns det flera olika aspekter att ta hänsyn till i handläggningen som kan göra bedömningen komplex. Du behöver ha förmåga att identifiera och hantera olika typer av knäckfrågor samt driva beredningen av ärendet i mål genom att ta stöd från bland annat kollegor eller Naturvårdsverkets verksjurister.
Arbetet kan komma att riktas in på en eller flera av Klimatklivsenheterna för Ladda Bilen, Industri, Jordbruk eller Laddinfrastruktur.
Din kompetens
Krav för anställningen
Vi söker dig som har juristexamen eller högskoleutbildning med juridisk inriktning med minst 60 hp.
Meriterande
Erfarenhet av sekretesslagstiftning och utlämnandefrågor
Erfarenhet av statsstödsregler
Kunskaper rörande ekonomiska kontroller
Erfarenhet av ärendehanteringssystemet Iipax Case
Erfarenhet av att arbeta med investeringsstöd och klimatfrågor
Erfarenhet av myndighetsarbete.
Arbetsuppgifterna kräver att du är noggrann och gillar att hålla ordning och reda. Arbetet innebär mycket kontakter med våra frågeställare. Det är därför viktigt att du har god kommunikativ förmåga samt att du är professionell i ditt sätt och kan agera i enlighet med myndighetsrollen. Under perioder kan det uppstå arbetstoppar och egenskaper som att vara flexibel och kunna prioritera är viktiga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Vi söker två handläggare med juristkompetens för en visstidsanställning på ca 1 år med tillträde snarast enligt överenskommelse. Anställningens placering är på någon av Klimatklivsenheterna för Ladda Bilen, Jordbruk, Laddinfrastruktur eller Industri i Stockholm alternativt Östersund. Arbetet kan till viss del utföras på distans. Resor förekommer några gånger per år.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 16 juli 2026. Vi ser gärna att du inkommer med din ansökan så snart som möjligt då urval kommer att ske löpande. Vi tillämpar individuell lönesättning.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta följande personer via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.
Axel Nekham, enhetschef Klimatklivet för Ladda Bilen
Anna Bredberg, enhetschef Klimatklivet för Jordbruk
Johan Thorell, enhetschef Klimatklivet för Laddinfrstruktur
Du kan även kontakta våra fackliga företrädare för Saco-S eller ST. Samtliga nås via kundtjänst.
Varför ska du arbeta hos oss?
Naturvårdsverket värnar om ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till distansarbete, företagshälsovård och personalstöd, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, samt olika aktiviteter via vår sport- och friluftsförening och kulturförening. Välkommen till våra moderna kontor i en organisation med ett viktigt uppdrag. Vi är en arbetsplats med trevliga kollegor och ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt övergripande uppdrag som syftar till att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en statlig myndighet för klimat- och miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av regeringen inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket driver och samordnar miljöarbetet i Sverige. Vi bidrar till ett robust och hållbart samhälle. Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning. Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Myndighetens ansvarsområden är integrerade i andra viktiga samhällsfrågor och bidrar därför till hela samhällets utveckling. Naturvårdsverket är också beredskapsmyndighet.
Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naturvårdsverket
(org.nr 202100-1975), https://www.naturvardsverket.se/
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Naturvårdsverket Jobbnummer
9978186