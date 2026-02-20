Handläggare logistik
2026-02-20
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du är med och bidrar till Sveriges försvarsförmåga? Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa. Vi står inför stora förändringar och söker dig som vill vara en del av vår tillväxtresa!
Krigsförbandsavdelningen, KF-avd
Som handläggare logstik vid Bodens artilleriregemente kommer du tillhöra krigsförbandsavdelningen som ingår i Krigsförbandsenheten, vilken ansvarar för stöd till regementets krigsförbandschefer. Krigsförbandsavdelningen administrerar krigsförbandens tidvis tjänstgörande och värnpliktiga personal och stödjer krigsförbanden med att planera, genomföra och rapportera utbildningar och övningar. I uppgiften ingår också att stödja planeringsavdelningen med långsiktiga planer för krigsförbandens vidmakthållande.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som handläggare inom logistik är du med och startar upp Krigsförbandsenheten vilket innebär att tjänsten inledningsvis kommer ha sin tyngd i att ta fram rutiner och arbetssätt.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
• hantera materiel i Försvarsmaktens system exv. PRIO (SAP), Lift och Matilda
• ta fram och sammanställa underlag för beslut
• ta fram rutiner och processbeskrivningar inom logistik
• hantera statistik och registervård
• beställa materiel och mat
• delta vid inventering
• praktiskt delta i materielhantering
Du kommer även vara ett administrativt och praktiskt stöd inom krigsförbandsenheten vilket innebär att lösa uppkomna uppgifter.
För att kunna uppfylla Försvarsmaktens krav på fysisk standard ingår fysisk träning som en del av dina arbetsuppgifter.
Publiceringsdatum 2026-02-20

Kvalifikationer
• Utbildning inom logistik från högskola/universitet eller utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Körkort BDina personliga egenskaper
Som person är du självständig och intiaitivtagande, samtidigt som du är en god lagspelare. Du driver ditt arbete framåt och har förmåga att arbeta lösningsfokuserat. Du har god analystisk förmåga.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av arbete i logistiksystem
• Tidigare erfarenhet av arbete i LIFT och Prio
• Genomförd värnplikt
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Boden
Tillträdesdatum: 1 september, eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: främst dagtid 07.30-16.30, kvälls- och helgjobb kan förekomma.
Befattningen är civil och innebär en krigsplacering.
Internutbildning och resor förekommer.
Kontaktuppgifter
Upplysningar om befattningen:
Avdelningschef Niklas Larsson, 070-310 79 34, niklas.larsson@mil.se
Information om rekryteringsprocessen:
Rekryteringskoordinator Tova Pettersson, 073-093 58 06, tova.pettersson@mil.se
Fackliga företrädare nås via växeln, 0921-348000
Ordförande SEKO Försvar Boden: Susanne Thunberg
Ledamot Försvarsförbundet Boden: Annelie Forshage
Ordförande SACO-S: Björn Astermo
Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-15. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Bodens Artilleriregemente, A 8, är Försvarsmaktens kompetenscentrum för indirekt bekämpning. Regementet bevarar och utvecklar kompetenser, materiel och metoder för framtidens förmåga att upptäcka och träffa mål på långa avstånd och med hög precision. A 8 har funktionsansvar för CAS (Close Air Support) - att leda flygunderstöd mot markmål samt för vädertjänsten inom Armén i Försvarsmakten. Strid i vintermiljö är en särskild kompetens för förbandet i Boden.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Ersättning

Individuell lönesättning enligt Försvarsmaktens avtal.
Individuell lönesättning enligt Försvarsmaktens avtal. Så ansöker du
