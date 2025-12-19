Handläggare, kundservice
2025-12-19
Kan du överträffa kundernas förväntningar? Vi söker en handläggare med kundfokus.
Du är kunnig och trygg när kunden behöver stöd, en problemlösare som inspirerar till utveckling av Vakins service och kundnytta.
Kundservice ingår i avdelningen för Kund och Kommunikation och är ansiktet utåt för Vakin. På Kundservice är vi ett team om 12 medarbetare som handlägger inkommande ärenden och är ett viktigt bollplank för kundfrågor. Vi arbetar enligt en väg in, där den första kontakten alltid går via Kundservice. I kundmötet och hanteringen av kundernas ärenden har du därför en mycket betydelsefull roll. Just nu söker vi en särskild visstidsanställning på 3 månader, med möjlighet till förlängning.
Arbetsuppgifter
Som handläggare arbetar du med ärenden inom hela Vakins verksamhet: Vatten, avlopp, avfall och återvinning. Du hanterar många olika typer av ärenden, från enkla till mer komplexa utredningar. Det innebär att arbetet är både varierande och lärorikt.
Du hanterar kundärenden som kommer in via telefon, mail och vakin.se. Det kan till exempel handla om:
- Abonnemang och ägarbyten
- Nyanslutning av vatten och avlopp
- Avgifter och fakturor
- Frågor om vatten, avlopp och avfall
Vid driftstörningar arbetar du aktivt med information till kunderna.
Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har en avslutad gymnasieexamen samt körkort B. Du har lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska, har goda datorkunskaper och kan bemöta kunder på ett professionellt och serviceinriktat sätt.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta i kund- och ärendehanteringssystem
• Arbetslivserfarenhet inom kundservice och/eller administrativa arbetsuppgifter
• Erfarenhet av att ha arbetat med handläggning av ärenden på myndigheter, försäkringsbolag eller liknande.
• Erfarenhet av att tolka avtal, lagar och föreskrifter
Som person har du lätt för att samarbeta med andra och är bra på att planera och organisera ditt arbete. Du är van vid att arbeta lösningsfokuserat och flexibelt med att handlägga och prioritera mellan ett stort antal inkommande ärenden. Vårt arbete utvecklas efter kundernas och verksamhetens behov och du bör trivas med förändringar och bidra till en utvecklande arbetsmiljö.
Vad vi kan erbjuda dig
Vakin är en trygg och stabil arbetsplats med många förmåner och utvecklingsmöjligheter, allt för att du ska trivas och växa hos oss. Vi erbjuder kompetensutveckling i form av utbildningar och lärande i arbetet. Vi har ett aktivt kunskapsutbyte inom Vakin och i nätverk med kollegor runt om i landet.
På Vakin har vi förmåner som underlättar för dig att få balans mellan arbete och fritid. Du har bland annat ett arbetstidskonto för ledighet utöver din semester, flextid och arbetstidsförkortning under sommarmånaderna.
Vår personalförening har ett brett utbud av aktiviteter för en trivsam och frisk arbetsplats där vi möts över avdelningarna. Vi har ett friskvårdsfokus med hälsocoach, pass på arbetstid, friskvårdstimme och ett generöst friskvårdsbidrag.
Övrig information
Tjänsten avser en särskild visstidsanställning på 3 månader med möjlighet till förlängning och med tillträde snarast.
Eftersom vi bedriver en samhällsviktig verksamhet kan säkerhetsprövning krävas för vissa tjänster. Som ett led i vårt säkerhetsarbete kommer slutkandidat i de befattningarna att efter sitt godkännande omfattas av en bakgrundskontroll samt säkerhetsintervju.
Mer information om Vakin hittar du https://www.vakin.se/omvakin.4.71c1e048182ec6b2167407d.html
Välkommen med din ansökan!
Vi är Vakin
Vakin (Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB) är ett kommunalt bolag som ägs av Umeå, Vindeln och Nordmalings kommun. Vårt uppdrag är att leverera dricksvatten, rena avloppsvatten och ta hand om hushållens avfallsresurser. För att lyckas med detta behöver vi ha en hög kompetens och samverka för en hållbar utveckling i regionen. Tillsammans bygger vi det hållbara samhället! Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/40". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vatten och Avfallskompetens i Norr AB
(org.nr 559028-8899) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kund & Kommunikation Kontakt
Pia Edlund, Sektionschef 072-534-55-27 Jobbnummer
9654423