Handläggare infrastruktur Såtenäs
Försvarsmakten / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-07-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Göteborg
, Lilla Edet
, Trollhättan
, Uddevalla
, Herrljunga
eller i hela Sverige
Försvarsmakten expanderar och infrastrukturen är en grundförutsättning för tillväxt och utveckling. Rollen ger dig möjligheten att vara en del i ett engagerat team som utvecklar försvarsmaktens infrastruktur. Vi söker dig som har ett naturligt driv, stark initiativförmåga och är bra på att skapa relationer. Hos oss får du möjligheten att utvecklas samtidigt som du bidrar till myndigheten och Sveriges utvecklingsresa. Låter detta som någonting för dig?
Lokalplaneringsenhet Väst (LplE V)
LplE V är en del av Försvarsmakten (FM). Vi företräder FM som beställare gentemot Fortifikationsverket (FORTV) och Försvarets Materielverk (FMV) vi ansvarar för den öppna infrastrukturen inom Militärregion Väst (MR Väst). MR Väst omfattar Hallands-, Bohusläns-, Västra Götalands-, Dalslands- Värmlands- och Örebro län/region. Vi på LplE V avdelning Mitt, söker nu en handläggare med placering i Såtenäs.
Avdelningen hanterar lokalförsörjning för de militära förbanden i MR Väst och är en viktig del i tillväxten genom anskaffning av lokaler och anläggningar. LplE ansvarar för garnisonsplanering, ny-/ombyggnation (anskaffning), förvaltning (vidmakthållande) samt avveckling av mark och lokaler. LplE stödjer även högkvarteret med underlag för planering och verksamhetsuppdrag och framtagning av styrande dokument.
Vi erbjuder ett spännande, mångfacetterat och utvecklande arbete, ett aktivt friskvårdsarbete och till viss del flexibla arbetstider. Våra medarbetare är viktiga hos oss och vi månar om att personalen får en bra balans mellan jobb och privatliv. Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Rollen som försvarsmaktens Infrahandläggare/projektledare (benämns inom Försvarsmakten - objektledare) och är beställarens representant vid ny-, till- och ombyggnader. Du som handläggare ansvarar för samordningen mellan Fortifikationsverket, FMV och verksamheten och du driver projekten från tidigt skede till tillträde samt har rollen som beställarföreträdare gentemot Fortifikationsverket och FMV. Som handläggare ansvarar för att utarbeta behovsunderlag och stödjer i arbetet under faserna projektering och byggnation. I rollen ingår också att sammanhålla kontakter med olika enheter inom Försvarsmakten samt berörda myndigheter.
Arbetet innebär bland annat ledning av projektgrupper vilket medför omfattande personkontakter och även vissa resor (inkl. övernattning). På enheten ingår du i en arbetsgrupp bestående av övriga infrahandläggare, objektledare och chefer som du har kontinuerlig dialog med. I avdelning Mitt är du en del av teamet som ansvarar för i första hand Såtenäs, men andra orter och platser kan vara aktuellt.
Krav kvalifikationer
Akademisk examen från en bygg-, samhällsbyggnads- eller fastighetsinriktad högskole- eller civilingenjörsutbildning, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är även möjligt att du har arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig.
Minst 3 års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från bygg- eller fastighetsbranschen
B-körkort (manuell växellåda)
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Goda kunskaper i MS OfficeDina personliga egenskaper
Rollen kräver att du har många kontakter både internt och externt, det är därför viktigt att du har lätt för att samarbeta och bygga goda relationer. Du är ansvarstagande, ödmjuk samt en lagspelare. Du är strukturerad, självständig och är flexibel. Du trivs i en arbetsmiljö där man arbetar efter tydliga processer och mot tydliga mål, samtidigt som du är lösningsorienterad och kreativ när det behövs.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
Tidigare aktuell och relevant erfarenhet från arbete inom offentlig sektor
Tidigare aktuell och relevant erfarenhet av projektledning inom bygg- eller fastighetsbranschen
För att myndigheten ska vara framgångsrik i sitt uppdrag förutsätts att alla medarbetare efterlever försvarsmaktens värdegrund. Värdegrunden slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter http://www.forsvarsmakten.se Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare, som inleds med en provanställning på 6 månader.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Såtenäs
Arbetsområde: Uppgifter inriktade huvudsakligen mot F7 i Såtenäs men uppdrag inom hela MR Väst kan förekomma.
Resor och kvälls- och helgtjänstgöring förekommer. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Kan ställas till avdelningschef Nina Kiani Janson på telefon 08-788 75 00 (växel).
Rekryteringskoordinator Claudia Kremer :amf4-rekrytering@mil.se
Fackliga företrädare seko-forsvar-goteborg@mil.se forsvarsforbundet-goteborg@mil.se Saco-gbg@mil.seof-amf@officersforbundet.se
Alternativ nås fackliga företrädare via växel 08-788 75 00 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-31 Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev. I det personliga brevet vill vi att du motiverar varför just du är lämpad för denna befattning.
Sökord:
Projektledning, objektledning, infrastruktur
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
426 05 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9999531