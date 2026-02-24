Handläggare Förvaltningsärenden vikariat
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisregion Nord är den största regionen sett till yta. Regionen består av de fyra nordligaste länen i Sverige och är organiserad i fyra polisområden: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland som tillsammans är indelade i 12 lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.
Lokalpolisområde Södra Ångermanland ingår i polisområde Västernorrland. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service.
Vi söker nu handläggare inom förvaltningsrätt till lokalpolisområde Södra Ångermanland med placering Kramfors. Tjänsten avser ett vikariat med start enligt överenskommelse dock längst t.o.m 27-10-01.
Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få med dig värdefulla erfarenheter. Samtidigt får du vara med och bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige. Är du redo för en viktig uppgift?Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Som handläggare inom den förvaltningsrättsliga verksamheten kommer du handlägga ärenden gällande ordningslagen och förordnanden. Andra förvaltningsrättsliga ärenden kan även bli aktuellt. Vidare innebär arbetet att söka i lagtext, lära dig ny lagstiftning och nya arbetsmetoder.
Rollen innebär arbete med allmänna sammankomster som exempelvis, utfärdande av tillstånd att anordna idrottstävlingar, konserter, demonstrationer och använda offentlig plats eller genomförande av sprängning samt utfärdande och återkallande av ordningsvaktsförordnanden. Arbetsuppgifter utförs i nära samarbete med den polisoperativa verksamheten. Vid behov kommer du stötta övrig verksamhet med för arbetsplatsen aktuella arbetsuppgifter.
Arbetsuppgifterna består till stor del av att pröva inkomna ansökningar och att skriva beslut som du antigen ska föredra för beslutfattare eller själv besluta. Handläggningen sker främst i polisens digitala ärendehanteringssystem.
Distansarbete är inte möjligt för denna tjänst. Tjänsteresor och övernattningar inom Polisregion Nord kan förekomma. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Fullständig gymnasieexamen eller yrkesutbildning på gymnasienivå som arbetsgivaren bedömer som relevant
• Minst 1 års aktuell erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter som arbetsgivaren bedömer som relevant
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper i Office-paketet
• B-körkort
Vi ser det även som meriterande om du har:
• Aktuell erfarenhet av arbete inom statlig myndighet eller annan offentlig verksamhet som arbetsgivare bedömer som relevant
• Minst ett års aktuell erfarenhet av att självständigt driva egna ärenden företrädesvis där du även fattat egna beslut
• Aktuell erfarenhet av extern samverkan t.ex. samverkan mellan myndigheter och olika samhällsaktörer företrädesvis inom förvaltningsfrågor/tillståndsfrågor som arbetsgivaren bedömer som relevant
• Aktuell erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter företrädesvis registrering och diarieföring eller annat som arbetsgivaren bedömer som relevant. Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som handläggare ska du trivas med att arbeta självgående, du ska kunna fatta egna beslut, och med ett tidvis högt tempo. I handläggningen av olika ärenden behöver du vara strukturerad och noggrann kopplat till befintliga rutiner och administrativa krav. Du är intresserad av att lära dig ny lagstiftning och nya arbetsmetoder. Arbetet förutsätter en god förmåga att kunna prioritera mellan arbetsuppgifter och vid behov kunna vara flexibel och växla mellan olika uppgifter samt snabbt ställa om utifrån verksamhetens behov. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra med att lösa arbetsuppgifter samt en god samarbetsförmåga.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Kramfors
Arbetstid: Dagtid, Veckoplanerad 5:2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Handläggare förvaltningsärenden
Tjänsten avser ett vikariat med start enligt överenskommelse dock längst t.o.m 27-10-01.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
