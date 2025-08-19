Handläggare Förvaltningsärenden
2025-08-19
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Norrbotten tillhör Sveriges största och nordligaste region och är ett av polisområdena i region Nord. Det geografiska området spänner över 14 kommuner från Arvidsjaurs kommun i söder till Kiruna kommun i norr.
Polisområde Norrbotten är indelat i fyra lokalpolisområden: Luleå/Boden, Norra Lappland, Piteå/Älvdal och Östra Norrbotten. På polisområdesnivå finns även en utredningssektion, en insatsgrupp och en hundgrupp. Vidare finns ett polisområdeskansli.
Vi söker nu handläggare inom tillstånd och förvaltningsärenden till gruppen för stöd- och serviceverksamheten med placeringsort Luleå. Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Handläggning av förvaltningsärenden med inriktning mot tillståndsärenden. Till exempel tillstånd att anordna idrottstävlingar, konserter, demonstrationer och använda offentlig plats eller genomförande av sprängning
• Arbetsuppgifterna består till stor del av att pröva inkomna ansökningar och att skriva beslut som du antigen ska föredra för beslutfattare eller själv besluta
• Inhämtande av yttranden, juridiska ställningstagande, beslutsfattande och samverkan inom och utom Polismyndigheten.
• Telefonsupport till allmänheten
• Handläggning av övriga förvaltningsrättsliga ärenden kan tillkomma. Till exempel förordnanden av olika funktioner samt besiktning av skjutbanorKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Fullständig gymnasieexamen eller yrkesutbildning på gymnasienivå som arbetsgivaren bedömer som relevant
• Minst 1 års aktuell erfarenhet av handläggning inom administrativ verksamhet som arbetsgivaren bedömer som relevant
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper i Office-paketet
• B-körkort
Vi ser det även som meriterande om du har:
• Aktuell erfarenhet av handläggning inom statlig myndighet eller annan offentlig verksamhet som arbetsgivaren bedömer som relevant företrädesvis inom förvaltningsrättsliga frågor (lägg in som två frågor i Visma)
• Aktuell erfarenhet av extern samverkan t.ex. samverkan mellan myndigheter och olika samhällsaktörer företrädesvis inom förvaltningsfrågor/tillståndsfrågor som arbetsgivaren bedömer som relevant
• Aktuell erfarenhet av intern samverkan från tidigare eller nuvarande arbetsplats som arbetsgivaren bedömer som relevant.
• Aktuell erfarenhet av förändringsarbete och/eller digitaliseringsprocesser.
• Aktuell erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter företrädesvis registrering och diarieföring eller annat som arbetsgivaren bedömer som relevant.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som handläggare ska du trivas med att arbeta självgående och med ett tidvis högt tempo. I handläggningen av olika ärenden behöver du vara strukturerad och noggrann kopplat till befintliga rutiner och administrativa krav. Du är intresserad av att lära dig ny lagstiftning och nya arbetsmetoder. Arbetet förutsätter en god förmåga att kunna prioritera mellan arbetsuppgifter och vid behov kunna vara flexibel och växla mellan olika uppgifter. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du kan snabbt ställa om utifrån verksamhetens behov och du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra med att lösa arbetsuppgifter och situationer.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
ÖVRIGT
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
