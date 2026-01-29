Handläggare för internationella utbytesprogram i Visby
Universitets- och högskolerådet / Administratörsjobb / Gotland Visa alla administratörsjobb i Gotland
2026-01-29
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Universitets- och högskolerådet i Gotland
, Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en verksamhet som skapar möjlighet för utbildning, utveckling och utbyten både nationellt och internationellt?
Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vår vision är utbildning, utbyte och utveckling - för alla som vill vidare.
Vi söker nu en Handläggare till avdelningen för Kompetensförsörjning och handläggning. Avdelningen samlar de tre verksamhetsområdena antagning, bedömning och internationella. Målet är att utveckla uppdragen så att de tillsammans bidrar till den nationella kompetensförsörjningen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Handlägga projektansökningar, ta fram beslutsunderlag, utfärda kontrakt och hantera utbetalningar.
• Arbeta i processer med kollegor samt bidra till att utveckla processer och rutiner för hantering av ärenden.
• Ge råd och stöd till pågående projekt.
• Informera och sprida kännedom om programmet för att öka intresset att söka och delta i programmet.
• Kontrollera projekt bland annat genom att göra ekonomiska uppföljningar och eventuella återkrav.
• Analysera och sprida resultat inom programmet och bidra med underlag till rapporter, analyser och årliga uppföljningar.
Även andra uppgifter förekommer.
Tjänsten är placerad i Visby, men innebär även ett antal tjänsteresor främst till Stockholm, men kan också innebära andra tjänsteresor.
Du som söker
Du har:
• Relevant akademisk examen eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Goda kunskaper om svenskt utbildningsväsende och gärna erfarenhet av arbete inom utbildningssektorn.
• Goda kunskaper i Excel samt erfarenhet av arbete i databaser.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
• Erfarenhet av arbete med budget och ekonomisk uppföljning.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta med internationalisering och utbyten inom utbildningssektorn.
• Erfarenhet av handläggning inom offentlig förvaltning.
• Erfarenhet av olika kommunikativa insatser och digitala verktyg för detta.
• Egen erfarenhet av studier eller arbete utomlands.
För att fungera bra i rollen som Handläggare behöver du:
Arbete med internationella utbytesprogram kräver ett arbetssätt som präglas av mycket god ordning och reda, noggrannhet och struktur. Det är viktigt att du snabbt kan sätta dig in i regelverk, både på svenska och engelska. Det är också viktigt att kunna genomföra uppgifter inom givna ramar och i tid. Arbetet förutsätter hög grad av eget ansvarstagande men då du arbetar i ett team måste du också ha god förmåga att samarbeta med andra människor. Du är en god kommunikatör, både i tal och skrift och kan företräda myndigheten i olika sammanhang. Du bör också vara bekväm med att tala inför större grupper.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Vi fäster stor vikt vid din personliga kompetens. Som handläggare hos oss bör du trivas i rollen som statstjänsteperson och kunna kombinera god service med likabehandling och rättssäkerhet.
Nordplusprogrammet är Nordiska ministerrådets program för livslångt lärande inom utbildningsområdet. Nordplus junior är ett delprogram som riktar sig brett mot förskola, grundskola, gymnasium och yrkesutbildning. Programmet erbjuder samarbete och utbyte inom den fem nordiska länderna, de tre baltiska länderna samt de självstyrande områdena Färöarna, Åland och Grönland. Som handläggare för Nordplus junior kommer dina uppgifter främst att röra den målgruppen i det området.
Vad vi gör och erbjuder
UHR har flera uppdrag inom utbildningsområdet vars gemensamma nämnare är att skapa möjligheter till utveckling genom utbildning och internationella utbyten. Vi är cirka 340 anställda i Stockholm och Visby. UHR:s mål är att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare och chefer jobbar tillsammans för långsiktig utveckling. Vi erbjuder en professionell och stimulerande miljö med goda möjligheter till personlig utveckling. Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering och ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder.
Anställningen omfattar heltid och gäller tillsvidare med tillträde efter överenskommelse. UHR tillämpar sex månaders provanställning. Placeringsort är Visby.
Våra villkor och förmåner
Mer om UHR
Ansök och bli en av oss!
Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV på svenska märkt med diarienummer 2.2.1-00123-2026. När du gör din ansökan vill vi att du besvarar ett antal urvalsfrågor. Vi kommer i det första urvalet att utgå från svaren på dessa frågor. På så vis utvärderar UHR kandidaterna på lika villkor. CV och personligt brev kommer att läsas i nästa steg i urvalsprocessen. Sista ansökningsdatum är 17 februari.
Har du några frågor om rekryteringen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Victoria Palmgren tfn. 010-470 63 74. Representant för Saco-S är Kerstin Martínez tfn. 010- 470 04 69 och för ST tfn. 010-470 06 74 alt. e-mail: st@uhr.se
.
Universitets- och högskolerådet har gjort medieval för denna rekrytering. Vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Universitets- och Högskolerådet
(org.nr 202100-6487), http://www.uhr.se Arbetsplats
Universitets- och högskolerådet Jobbnummer
9711288