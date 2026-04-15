Handläggare civilt försvar
2026-04-15
Är du positiv och lösningsorienterad och vill arbeta med utvecklingen av Sveriges totalförsvar? Kom och jobba med oss!
Enheten för samhällsskydd och beredskap
På enheten för samhällsskydd och beredskap arbetar vi för att stärka länets förmåga inom krisberedskap och civilt försvar. Enheten leder samverkan mellan länets aktörer och genomför planering, utbildningar och övningar inom krisberedskap och civilt försvar. Länsstyrelsen har som högsta civila totalförsvarsmyndighet en central roll i uppbyggnaden av Sveriges totalförsvar och arbetar nära andra myndigheter med bland annat försvarsplanering. Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade kollegor på en arbetsplats där vi värdesätter arbetsglädje och gör verklig skillnad.Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av att tillsammans med kollegorna och andra aktörer driva och planera arbetet inom krisberedskap och civilt försvar i länet. Du kommer att arbeta nära länets aktörer, Försvarsmakten, den civilområdesansvariga länsstyrelsen, övriga länsstyrelser i Sverige och andra statliga myndigheter. Länsstyrelsen har uppgifter inom handläggning och kommer inom kort troligtvis få nya uppgifter inom tillsyn och därför kan du också komma att arbeta med det. På grund av länsstyrelsens breda uppdrag och eftersom vi hjälps åt på enheten kan du också få arbeta med utbildning, övning och myndighetens interna beredskapsarbete både inom civilt försvar och krisberedskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskole- eller akademisk examen. Alternativt har du motsvarande kompetens från andra myndigheter eller organisationer med ansvar inom området. Du har god kunskap om Sveriges beredskapssystem och förstår vilka roller och ansvar olika aktörer har.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med krisberedskaps- och totalförsvarsplanering, kärnkraft, lagen om skydd mot olyckor eller projekt- eller processledning.
Som person är du positiv, lösningsorienterad och ser möjlighet i förändringar. Du ser helheten, förstår myndighetens roll och ser till verksamhetens bästa. Du är lyhörd och anpassar ditt sätt att arbeta efter de behov och förutsättningar som finns och du tycker om att skapa kontakter och underhåller dina relationer. Du företräder Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.
Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Med anställning följer skyldighet att krigsplaceras.Övrig information
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.
Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation, en statlig myndighet som är regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, insatser som ska gynna fisken i våra sjöar till demokrati- och beredskapsfrågor samt mycket annat.
På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 230 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Målet är att vårt arbetssätt ska präglas av professionalism, engagemang och samverkan.
Länsstyrelsen är en spännande arbetsplats och det finns även förmåner som flexibelt arbete, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme och utökad föräldrapenning.
Under 2026 flyttar vi till nya lokaler centralt i Uppsala.
Vill du veta mer om våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss? Besök vår webbplats www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/jobba-hos-oss.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Uppsala län
751 86 UPPSALA
Länsstyrelsen i Uppsala län, Enheten för samhällsskydd och beredskap
