Handläggare Brottsbekämpningsavdelningen
2026-02-06
Vill du arbeta på Skatteverket i en av Skatteverkets grindvaktsroller och på så sätt bidra till att motverka ekonomisk brottslighet? På Skatteverkets brottsbekämpningsavdelning får du chans att göra stor samhällsnytta och arbeta med stimulerande arbetsuppgifter tillsammans med andra.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Brottsbekämpningsavdelningens uppdrag är att förebygga, motverka och utreda ekonomisk brottslighet, allvarligt skatteundandragande, både nationellt och internationellt, och folkbokföring som brottsverktyg, samt samverka med andra myndigheter.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med handläggning och utredning av ärenden som rör nya registreringar och ändringsanmälningar, dvs när företag ansöker om registreringar eller vill ändra registreringar för sitt företag. Du kommer att analysera och bedöma olika typer av underlag för att avgöra om rätt finns att erhålla registrering för moms, arbetsgivarregistrering och F-skatt.
Arbetet innebär bland annat att du begär in kompletteringar via brev och digitala kanaler i kontakt med både privatpersoner och företag och med stöd av lagar och regler gör du bedömningar och fattar beslut i ärenden.
Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet innebär kontakter med exempelvis kunder och andra myndigheter. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
Du tillhör skattesektion 1 på skatteenhet 2 på Skatteavdelningen, med placering i Falun. På vår sektion är vi 18 kollegor.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- ha ett bra bemötande gentemot såväl våra kunder som dina kollegor
- vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
- kunna tala och skriva enkelt och tydligt på både svenska och engelska
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom exempelvis ekonomi eller juridik.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom ekonomiområdet.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
