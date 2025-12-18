Handläggare brandfarlig vara
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Från och med den 1 januari 2026 är vi Myndigheten för civilt försvar. Myndigheten för civilt försvar har två tydliga roller: vi är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret och vi är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Myndigheten för civilt försvars vision är "Tillsammans för ett starkt civilt försvar".
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för att utveckla det civila försvaret? Då kanske du är vår nästa kollega!
Vi söker nu en handläggare till vår sektion för hantering av farligt gods och brandfarlig vara.
Sektionens uppdrag är att arbeta med regelgivning, tillståndsgivning, tillsyn, marknadskontroll och stöd till andra tillsynsmyndigheter, samt att utveckla och stärka samhällets förmåga att förebygga händelser där farligt gods och brandfarliga varor ingår.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som handläggare hos oss kommer du att arbeta med olika frågor med koppling till området brandfarlig vara. Arbetet omfattar såväl olycksförebyggande som brottsförebyggande delar. I tjänsten ingår att ge stöd till myndigheter i tillstånds- och tillsynsfrågor, utformning av föreskrifter samt att lämna information och ge råd till företag och andra intressenter. Arbetsuppgifterna innefattar också att ta fram informationsmaterial och att föreläsa vid utbildningar arrangerade av MSB eller externa arrangörer. Utöver detta kommer du medverka i enhetens och myndighetens samlade uppdrag.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Har akademisk utbildning inom naturvetenskap eller teknik, gärna med inriktning kemi, kemiteknik eller brandingenjör, alternativt motsvarande kunskaper som myndigheten bedömer som likvärdiga för tjänsten.
- Har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av arbete inom lagstiftningsområdet brandfarliga och explosiva varor, t.ex. hantering, tillståndsgivning eller tillsynsarbete.
- Erfarenhet av att ta fram föreskrifter och andra regeltexter.
- Kunskap om kommunens uppdrag inom räddningstjänstområdet, särskilt avseende brandfarliga och explosiva varor eller annat olycksförebyggande arbete.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden.
Från och med den 1 januari 2026 ersätts nuvarande medarbetar- och ledarkriterierna med Myndigheten för civilt försvars förhållningssätt för medarbetare och ledare: Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De tre förhållningssätten ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
För att lyckas i tjänsten ser vi gärna att du är initiativtagande och har språklig analytisk förmåga. Du driver arbetet självgående, arbetar strukturerat och har god samarbetsförmåga då tjänsten innebär samverkan, både internt och externt.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på MSB är krigsplacerade.
Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara arbetar för en säker hantering av farliga ämnen och för att minimera riskerna för att olyckor med sådana ämnen ska inträffa.
Sektionen för hantering av farligt gods och brandfarlig vara svarar för myndighetens föreskrifter och allmänna råd samt stöd och utveckling av samhällets förebyggande arbete inom områdena lagen om transport av farligt gods och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Sektionen ansvarar även för uppgifter inom tillsyn och marknadskontroll, samt frågor som har koppling till enhetens ansvarsområden gällande skydd mot brott och terrorism. Inom lagstiftningsområdet hantering av brandfarlig vara är vi en grupp om 7 personer och vi arbetar främst med föreskrifter, samordning av kommunernas tillsynsuppgifter enligt LBE, samt lämnar stöd till kommunerna i tillståndsärenden. Vi tar fram informationsmaterial och deltar i utbildningar kopplat till våra lagstiftningsområden. Funktionen har också ansvar för marknadskontroll över bl.a. gasanordningar (t.ex. gasolgrillar eller terassvärmare).
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta chef Fredrik Nyström. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Lena Bäcklund Gillstedt (ST) och Josefine Berglund (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240. Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
