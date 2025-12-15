Handläggare av investeringsstöd
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
Landsbygdsavdelningen är en av fyra avdelningar på Länsstyrelsen och den leds av landsbygdsdirektören.
Avdelningen består av tre enheter som leds av var sin enhetschef.
Vi ansvarar för EU-stöd som areal- och djurbaserade stöd samt projekt- och investeringsstöd men också för djurskydd- och veterinära frågor, livsmedelsstrategin och projektverksamhet.
Du kommer att arbeta på enheten för stöd till landsbygden tillsammans med handläggare av areal- och djurbaserade stöd respektive investerings- och projektstöd.
På enheten är vi tio medarbetare som tillsammans bidrar till helheten. Vårt uppdrag är att handlägga EU -stöd inom strategisk plan för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vi bidrar med stabila och effektiva utbetalningar till länets lantbrukare och därmed goda förutsättningar att utveckla länets lantbruk och livsmedelsproduktion.Dina arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta med handläggning av ansökningar och utbetalningar av investeringsstöd.
Tyngdpunkten mellan uppgifterna kan variera över tid beroende på behov i verksamheten. Vår verksamhet och våra behov förändras med tiden, vilket gör att du kan få pröva andra arbetsuppgifter inom Länsstyrelsen, till exempel handläggning av projekt-, areal- och djurbaserade stöd.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
- akademisk utbildning med agrar och gärna med ekonomisk inriktning
- kunskap om lantbrukets ekonomiska förutsättningar
- B-körkort
- god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
- god IT-kompetens
Du kan snabbt sätta dig in i regelverk och IT-system. Tjänsten ställer höga krav på ett strukturerat arbetssätt och administrativ kompetens.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har god social förmåga och kan bidra till en god arbetsmiljö hos oss. Du är kommunikativ och bra på att skapa goda relationer, såväl internt som externt. I din roll som myndighetsutövare är det viktigt med ett professionellt förhållningssätt.
Det är meriterande om du har yrkeserfarenhet av ärendehandläggning som gäller investeringsstöd, gärna från någon länsstyrelse eller liknande erfarenhet från konsultbranschen. Egen lantbrukserfarenhet är meriterande.Övrig information
Vikariat till och med 2026-12-31. Viss möjlighet till förlängning kan eventuellt finnas.Om företaget
Länsstyrelsen Kronoberg är en statlig myndighet som arbetar med att genomföra riksdagens och regeringens beslut samt att driva utvecklingen i länet. Med cirka 220 engagerade medarbetare med olika expertkompetenser strävar vi efter ett hållbart Kronoberg. Vårt kontor ligger centralt i Växjö, och vi värdesätter en arbetsplats präglad av tillit, öppenhet, ansvar och respekt.
Vi vill att alla ska känna sig välkomna och värdefulla hos oss. Utöver meningsfulla arbetsuppgifter erbjuder vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid, med möjlighet till distansarbete. Vi ser mångfald som en styrka och uppskattar kunskaper i minoritetsspråk.
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap. Som tillsvidareanställd blir du därför krigsplacerad på Länsstyrelsen Kronoberg. Vissa tjänster är säkerhetsklassade, vilket innebär att en godkänd säkerhetsprövning krävs före tillsättning. Vid tillsvidareanställning tillämpar vi sex månaders provanställning.
Vi undanber oss vänligt men bestämt alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering. Ersättning
