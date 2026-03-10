Handläggare/Administratör Civilplikt
2026-03-10
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.
Bakgrund Regeringen har aktiverat civilplikten i syfte att stärka personalförsörjningen inom samhällsviktiga verksamheter. Kunden har som mål att utbilda cirka 1 000 personer som kan krigsplaceras och tillföras totalförsvarsviktiga verksamheter inom elförsörjningen. Utredning och utbildning av civilpliktiga påbörjades under 2025 och kommer att pågå till och med 2028.
Uppdraget utförs på enheten för civilplikt, som är en relativt nybildad enhet inom en sektion som arbetar med externa uppdrag på en avdelning med ansvar för säkerhet och beredskap. Enheten består i dagsläget av nio medarbetare, varav sex är konsulter.
Uppdraget utförs som en resurskonsulttjänst, vilket innebär att konsulten förstärker Kunden i det löpande arbetet. Arbetet leds och styrs av Kunden.
Konsulten arbetar delvis under arbetsledning men ansvarar även självständigt för att utföra avgränsade arbetsuppgifter inom uppdraget.
Placering: Åsbro, hybridupplägg
Publicering: 2026-03-10

Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär att identifiera och utreda totalförsvarspliktiga för att kunna fullgöra civilplikt inom elförsörjningen.
Genom uppsatta urvalskriterier och utifrån inkomna underlag utreda totalförsvarspliktiga för att kunna fullgöra civilplikt inom elförsörjningen.
Upprätta nödvändigt underlag för inskrivning och göra framställningar om inskrivning till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk gällande de totalförsvarspliktiga som efter utredning bedömts lämpliga att fullgöra civilplikt inom elförsörjningen.
Ge stöd i handläggning av överklaganden och avbrott.
Hantera löpande administration för totalförsvarspliktiga som utreds.
Hantera löpande kontakt med totalförsvarspliktiga i både telefon och skrift.
Hantera sekretessbelagda uppgifter. Samverka internt och externt.
Ge stöd i utbildningsplanering för totalförsvarspliktiga.
Bidra till enhetens verksamhetsutveckling genom att utveckla rutiner och processer.
Skallkrav
Konsulten ska ha universitetsutbildning på minst kandidatnivå inom statsvetenskap eller juridik.
Konsulten ska ha minst ett års erfarenhet på hel- eller deltid med handläggning av personärenden. Erfarenheten ska ha erhållits inom de senaste tre åren.
Konsulten ska ha minst ett års arbetserfarenhet inom offentlig verksamhet eller statligt bolag. Erfarenheten ska ha erhållits inom de senaste tre åren.
B-körkort
Konsulten ska ha god kunskap inom svenska, både tal och skrift.
Meriterande 1. Har utbildning inom beredskap, civilt försvar eller totalförsvar alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet under ett år. 2. Har arbetat med utredningar 3. Har arbetat med sekretessbelagda uppgifter.
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
