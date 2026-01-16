Handläggare - Informationssäkerhet
2026-01-16
Vi söker Handläggare inom informationssäkerhet till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som handläggare inom informationssäkerhet arbetar du med säkerhetsskydd och stödjer organisationens avdelningar i frågor kopplade till informationssäkerhet. Rollen innebär förvaltning och stöd kopplat till informationssystem, utbildningar samt hantering av handlingar med särskilda säkerhetskrav. Du rapporterar löpande arbetet till säkerhetsskyddsstrateg eller biträdande säkerhetsskyddschef och ansvarar för att redovisa status i form av tid, kostnad och kvalitet. Rollen kräver god pedagogik, kommunikation och samarbetsförmåga.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Förvaltning och livscykelhantering av särskilda informationssystem samt stöd till användare kopplat till detta
Utbildningar kopplat till informationssäkerhet inom främst säkerhetsskydd för medarbetare
Hantering av handlingar och diarieföring med särskilda säkerhetskrav
Informationsklassning av handlingar och uppgifter utifrån informationsklassningsmodell, Offentlighets- och sekretesslagen samt säkerhetsskyddslagen
Löpande rapportering av arbete till säkerhetsskyddsstrateg informationssäkerhet eller biträdande säkerhetsskyddschef, inklusive status i form av tid, kostnad och kvalitet
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet i roll som handläggare eller administratör inom offentlig verksamhet, med god vana av word, powerpoint samt excel i officepaketet.
Minst ett (1) års dokumenterad yrkesmässig erfarenhet av informationsklassning och sekretessbedömning enligt OSL kap. 15, 18, 19.
Minst ett (1) års dokumenterad yrkesmässig erfarenhet av diarieföring enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Minst två (2) års dokumenterad erfarenhet av arbete i verksamhet med höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande.
Meriterande
Minst ett (1) tidigare uppdrag där konsult arbetat med systemadministrativa uppgifter i Windowsmiljö, av tex inställningar och programinstallation.
Minst ett (1) års dokumenterad arbetslivserfarenhet av att utveckla processer i och rutiner inom informationssäkerhets- och/eller säkerhetsskyddsområdet.
Grundläggande utbildning/ kurs inom informationssäkerhet, inkluderande vanligt förekommande IT-säkerhetshot och vanligt förekommande säkerhetslösningar och åtgärder.
Erfarenhet av att utveckla, genomföra och följa upp minst en (1) utbildningsinsats inom säkerhetsskydd eller informationsklassning. Dina personliga egenskaper
God kunskap om säkerhet utifrån ett it-säkerhets samt säkerhetsskyddsperspektiv
God social kompetens och god förmåga att samarbeta
Strukturerad
Självgående och resultatorienterad
Förmåga att snabbt kunna sätta dig in i en komplex verksamhet och förstå olika typer av verksamhetskravOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
