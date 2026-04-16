2026-04-16
Handläggare - arbeta som internationell samordnare
Enheten för EU- och internationell samordning, Socialdepartementet
Vill du arbeta som EU- samordnare med fokus på socialpolitiska frågor samt har erfarenhet av att arbeta med EU-frågor? Då kan vi erbjuda dig en variationsrik roll tillsammans med kunniga kollegor i en händelserik miljö.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten för EU- och internationell samordning samordnar Socialdepartementets internationella arbete, svarar för att det internationella arbetet bedrivs strategiskt och står för den politiska ledningens internationella besök och resor samt ger stöd och ledning åt den politiska ledningen och sakenheterna i departementets internationella arbete, inklusive främjandet på Socialdepartementets område.
Som internationell samordnare på Enheten för EU- och internationell samordning på Socialdepartementet kommer du få arbeta med uppgifter av varierande karaktär inom enhetens arbetsområden. Du bidrar i arbetet med internationella frågor inom Socialdepartementets verksamhetsområde inom de social- och hälsopolitiska områdena. Vidare stödjer du arbetet med departementets åtaganden inom internationell fora så som exempelvis WHO, FN, OECD, Nordiska ministerrådet, Europarådet men även bilaterala relationer.
I arbetet ingår bevakning av departementets frågor.
Du förbereder deltagande inför, samt deltar vid den politiska ledningens internationella engagemang, resor och besök samt förbereder och säkerställer genomförande av den politiska ledningens inkommande besök.
Samarbetet med departementets sakenheter samt övriga departement är en mycket viktig del i arbetet.
Läs mer om vår verksamhet på http://www.regeringen.se.
För tjänsten krävs en akademisk examen inom samhällsvetenskap, juridik, ekonomi eller liknande. Du ska ha erfarenhet av samordnande arbete med EU-eller internationella frågor. Tjänsten kräver mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har aktuell erfarenhet av handläggande arbete på Regeringskansliet. samt erfarenhet av arbete med frågor inom Socialdepartementets område.
Vidare är det meriterande med erfarenhet från EU - eller FN-institutionerna, inklusive WHO, Sveriges utlandsmyndigheter eller motsvarande.
Vi ser det även som meriterande om du har kunskaper om;
FN eller WHO och dess arbetssätt
EU och EU:s arbetssätt
globala hälsofrågor.
socialpolitiska frågor.
internationella förhandlingar.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Du har förmågan att arbeta i ett högt tempo och att arbeta under förhållanden där du måste vara beredd på det oförutsedda.
Detta innebär att du bör ha en god samarbetsförmåga och är flexibel när förutsättningarna förändras. Tjänsten kräver även att du är van vid att självständigt driva och planera ditt arbete. Som person har du ett gott omdöme.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/
Anställningen är en tidsbegränsad anställning som löper längst till och med den 31 december 2026, med start så snart som möjligt.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Ziba Zareie. Vill du veta mer om rekryteringsprocessen, kontakta HR- Handläggare Isabella Granström. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström för Saco och Ewa Blom för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 1 maj 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122808".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
103 33 STOCKHOLM
9859667