Handläggande byggnadskonstruktör
Norconsult Sverige AB / Byggjobb / Växjö Visa alla byggjobb i Växjö
2025-09-17
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norconsult Sverige AB i Växjö
, Varberg
, Helsingborg
, Malmö
, Göteborg
eller i hela Sverige
Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang, helhetssyn och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult. Vi är en av Nordens största rådgivare inom samhällsplanering och projektering. Med helhetsperspektiv och tydlig miljöprofil hjälper vi våra uppdragsgivare att lyckas på resan från vision till verklighet.
Är du en hållbarhetshjälte, stålromantiker, betongälskare, träförespråkare, BIM-mästare eller problemlösare? Eller kanske kan du utmana oss med ytterligare intressen? Vi söker spets och bredd, och speciellt Dig med stort självledarskap som kan och vill leda andra.
Byggkonstruktion Syd är en avdelning som består av rådgivande ingenjörer avseende tekniska konstruktionsfrågor. Vi arbetar från idé till verklighet och vår organisation omfattar runt 40 medarbetare i södra Sverige; Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Växjö.
Mer än hälften av oss:
har längre än 10 års arbetslivserfarenhet
är vana vid kundkontakt och har förmåga att leda uppdrag
har utbildningsnivå civilingenjör.
Vi har gemensamt en bred samlad teknisk kompetens och kapacitet för att kunna leverera skräddarsydda lösningar till våra kunder. Vi tror på en kombination av teknisk excellens, kreativt tänkande och social kompetens för att lösa de mest utmanande tekniska utmaningarna och skapa värde för våra kunder. Vi är verksamma i alla faser av projekteringsprocessen och vårt tjänsteutbud består av:
Allmän konstruktionsprojektering [privat sektor, offentlig sektor och industri]
Huvudkonstruktörsuppdrag
Framtagning konstruktionshandlingar [stål, betong- och träkonstruktioner]
Byggteknik
Utredningar
3D modell
BIM-samordning
Vårt kundnätverk består av fastighets- & förvaltningsbolag, entreprenörer, projektutvecklingsföretag samt olika kommuner, regioner och myndigheter. Vi har således en projektportfölj avseende ny- och ombyggnationsprojekt inom både privat och offentlig sektor.
Vår kultur kännetecknas av teamarbete, prestigelöshet och medarbeten i fokus.
Vi söker efter handläggande konstruktörer som vill vara med i uppstart, etablering och utveckling av vår nya konstruktionsgrupp i Växjö.
Rollen som handläggande konstruktör är central i vår konsultverksamhet då den ställer höga krav på din samarbets-, planerings- och kommunikationsförmåga samt din tekniska kompetens. Det är oerhört viktigt att du är affärsmässig, proaktiv och relativt självgående i din roll som konsult.
Som person är du trygg, nyfiken, drivande, ansvarsfull och social och trivs när människor runt dig har olika perspektiv. Vi värdesätter dina idéer och att du hittar lösningar även om allt inte går som planerat, på egen hand eller i grupp. Du frågar när du är osäker och ifrågasätter när du inte är övertygad.
För att kunna söka rollen ska du:
vara utbildad civil- eller högskoleingenjör inom byggkonstruktion
ha minst 3 års arbetslivserfarenhet som byggnadskonstruktör
Vi ser det även som meriterande om du:
har erfarenhet av arbete i projekt som handläggande konstruktör eller projektör
har kunskap om eller är bekant med följande mjukvaror:Strusoft programvarupaket [FEM-Design, WIN-statik]
Tekla Structures
REVIT Structures
har intresse eller kunskap om hållbarhet, digitalisering och automation
Vi är Norconsult
Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som kombinerar ingenjörskonst, arkitektur och digital expertis i projekt av alla storlekar, för privata och offentliga kunder. Genom innovation och samarbete, och med vårt syfte "Varje dag förbättrar vi vardagen", söker vi ständigt efter hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar. Vi är 6600 medarbetare i koncernen och 1500 medarbetare i Sverige utspridda på 40 kontor. Med över 140 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen och Finland kombinerar vi tvärfacklig expertis med lokal närvaro.
För Norconsult är allas lika värde en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig. En större bredd av perspektiv hjälper oss att förstå samhällets alla delar, utmanar oss i våra uppdrag och leder till en högre grad av innovation. Vi välkomnar därför medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver behärska svenska obehindrat i tal och skrift för att kunna verka i rollen, men det är inget krav att det är ditt modersmål.
Bekanta dig med din blivande chef:
Lucas Alsén | LinkedIn
Välkommen med din ansökan!
Till oss söker du med CV och en motivationstext. Observera att vi endast tar emot elektroniska ansökningar.
Norconsult
