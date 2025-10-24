Handläggande arkitekt inom vård
2025-10-24
Vård handlar om människor, möten och trygghet. Det handlar om rum - och om dig som vet hur de bäst formas. Vi söker en handläggande arkitekt som ritar sjukhus och bygger framtidens vårdmiljöer. Du som vet att ljuset i ett väntrum kan lugna, att en välplacerad vägg kan skapa värdighet och att en genomtänkt planlösning kan göra skillnad mellan stress och harmoni - för både patienter och personal. Hos oss får du utveckla arkitektur i vårdstudion på vårt Göteborgskontor.
Vårdteamet jobbar över hela landet med god vårdarkitektur som sätter människan i centrum. Vi skapar höga arkitektoniska värden som stödjer hälso- och sjukvården genom en väl utformad fysisk miljö.
Vi söker dig som har vana av att jobba i en kreativt fokuserad miljö, där positivt och proaktivt arbetssätt i grupp är av stor vikt. Du värnar om att hålla givande nära dialoger med kunder och konsultgrupper. Vi är involverade i stora spännande projekt och har fullt upp att göra! Genom ramavtal med olika regioner genomför vi ett stort antal ny- och ombyggnationer. Vi har bland annat ramavtal med Västfastigheter för Västra Götalandsregionen, Locum i Stockholm och Region Jönköping. Projekten är både inom tidiga skeden såväl som färdigprojektering. Med 3D-modellering och BIM som viktiga verktyg strävar vi alltid efter att skapa läkande miljöer till patienterna och attraktiva lokaler för personalen.
Liljewall har högt satta klimatmål och vi söker dig som inte bara har kunskap, utan även en stor övertygelse i att tillsammans arbeta aktivt arbeta för att minska klimatpåverkan och skapa långsiktigt hållbara livsmiljöer.Publiceringsdatum2025-10-24Kvalifikationer
Uttagen masterexamen från Arkitekturprogrammet (eller motsvarande internationell utbildning)
Minst 10 års yrkeserfarenhet som examinerad arkitekt varav 5 som handläggande
Ha kompetens och erfarenhet av att arbeta i uppdrag mot uppsatta mål inom fastställda tids- och budgetramar
Ha erfarenhet från minst två sjukhusprojekt
Erfarenhet av ombyggnad av sjukhus med pågående verksamhet
Erfarenhet av projekt med höga krav på driftsäkerhet
Vana av projektering (kunskaper i ArchiCAD är meriterande)
God svenska i tal och skrift
Rollen kräver en stor kommunikativ förmåga då du kommer att ha löpande, självständig kontakt med beställare, projektledare och interdisciplinära projektteam. Du behöver vara van att delegera och arbetsleda ett projektteam. Du lägger vikt vid att arbeta strukturerat och noggrant med ett tydligt kundfokus. Vi söker dig som trivs med att växla mellan olika skalnivåer och som kan förverkliga ett starkt gestaltningskoncept hela vägen ned till projektering av enskilda detaljer. Du har en god teknisk förståelse och kostnadsmedvetenhet och kan därmed vara en aktiv part i dialogen med entreprenör och byggaktör.
Placeringsort: Göteborg
Typ av tjänst: Tillsvidare, med initial 6 mån provanställning
Kontoret
Det är här i Göteborg allting startade och det är här vi har vårt huvudkontor med omkring 170 medarbetare. Du hittar oss i rondellen på Odinsplatsen, fem minuters gångväg från centralstationen. Du når oss via växeln, eller genom att scrolla ned bland våra medarbetare. Liljewall har en jämn könsfördelning samt är medarbetarägt.
Skicka din ansökan innehållande CV och personligt brev, inklusive lista med utförda vårdprojekt till jobb@liljewall.se
.
Märk ditt mail med "HA arkitekt vård Gbg 2025". Sista svarsdatum 30 november 2025. Ansökningar kommer hanteras löpande.
För ytterligare information, mejla dina frågor till jobb@liljewall.se
