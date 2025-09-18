Händig i verkstaden? Sök nu!
2025-09-18
För kommande uppdrag hos kund söker vi nu dig som vill arbeta inom industrin och har ett intresse för svetsteknik. Du kanske har provat på svetsning tidigare, genom utbildning, arbete eller på hobbynivå, och vill nu ta nästa steg och utvecklas vidare. Här behöver du inte vara en färdigutbildad svetsare med många års erfarenhet - det viktigaste är att du är nyfiken, noggrann och vill lära dig mer.
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på vilken arbetsplats du hamnar på och vilken erfarenhet du har. Det kan handla om enklare svetsarbeten och produktion i svetsmaskin, förberedande uppgifter i verkstaden som kapning, slipning och montering, eller att du får vara med och stötta i mer avancerade projekt tillsammans med erfarna kollegor. Oavsett uppdrag är säkerhet, noggrannhet och intresse för hantverket alltid centralt, och hos oss får du möjlighet att växa in i rollen i din egen takt.
Vi tror att du trivs i en verkstadsmiljö, uppskattar praktiskt arbete och har viljan att bidra till ett gott samarbete i teamet.Profil
Som person trivs du i en verkstadsmiljö och har gärna en bakgrund som montör eller liknande, där du är van att arbeta praktiskt och följa arbetsbeskrivningar noggrant. Du tar ansvar för dina uppgifter, arbetar självständigt när det krävs och ser alltid till att leverera ditt bästa oavsett uppdrag. Att hålla en hög kvalitet i arbetet är en självklarhet för dig, och du har ett driv att utvecklas, lära dig nytt och bidra till framsteg i teamet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av olika svetsmetoder, till exempel metallbågs-, MIG/MAG-, TIG- eller gassvetsning, liksom om du har svetslicenser och vana av ritningsläsning.Så ansöker du
Låter detta intressant, så tveka inte på att söka!
Vi jobbar med löpande urval så skicka in din ansökan redan nu via clockworkpeople.se
Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Isabelle Hjälte på isabelle.hjalte@clwork.se
