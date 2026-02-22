Handelsman Flink söker kockar och serveringspersonal
Krögarna på Flatön AB / Servitörsjobb / Orust Visa alla servitörsjobb i Orust
2026-02-22
, Stenungsund
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Lysekil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Krögarna på Flatön AB i Orust
Vi söker sommarens stjärnor till Handelsman Flink!
Inför sommarsäsongen 2026 söker vi ett helt gäng härliga människor som vill bli en del av Handelsman Flink på Flatön/Orust.
Hos oss är stämningen familjär, tempot högt och utsikten svårslagen. Vi söker både dig som vill ta ansvar och dig som vill ha ditt livs sommarjobb i en unik miljö vid havet.
Vi söker just nu:
• Restaurangansvarig
• Kökschef
• Serveringspersonal
• Kockar & kallskänkor
• Personal till Handelsboden (butik med lokala produkter & vår egen kollektion)
Vi letar efter dig som:
• Är serviceinriktad, positiv och stresstålig
• Trivs i ett team och gillar när det händer saker
• Vill skapa oförglömliga sommarupplevelser för våra gäster
Säsongen: maj-augusti 2026
Skicka CV och några rader om dig själv till kontakt@handelsmanflink.se
Intervjuer sker löpande - vänta inte med att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
E-post: kontakt@handelsmanflink.se Arbetsgivare Krögarna på Flatön AB
(org.nr 559408-0656)
Flatön (visa karta
)
474 91 ELLÖS Arbetsplats
Handelsman Flink Jobbnummer
9756271