Hampnäs internat söker personal
Impius Vård och Utbildning AB / Behandlingsassistentjobb / Örnsköldsvik Visa alla behandlingsassistentjobb i Örnsköldsvik
2026-06-09
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Hampnäs internat ligger u själevad strax utanför centrala Örnsköldsvik. Vårt internat är sammankopplat med Hampnäs gymnasium som är en resursskola för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som behöver stöd och för att hantera sin skolgång och sin vardag.
Vi söker dig som har adekvat utbildning, dvs minst två års eftergymnasial utbildning inom vård och omsorg, socialt arbete eller pedagogik. Vi ser gärna att du är socionom men även andra utbildningar är av intresse. Det är meriterande med erfarenhet och utbildning inom neuropsykiatri.
Vi söker dig som är engagerad, kompetent och välvillig. Du har en ambition att göra skillnad och att göra livet bättre både för dessa personer som bor på hampnäs internat, samt deras anhöriga. Det är viktigt att du tycker om människor mer än din yrkesroll.
Impius lägger stor vikt vid att du har adekvat utbildning och inom Impius verksamhet kommer du få ytterligare fortbildning mot målgruppen och vi förutsätter att ditt engagemang bidrar till en utveckling av verksamheten.
Inom impius värdesätter vi lojalitet och vi ser att du som söker tjänsten tänker dig arbeta kvar på arbetsplatsen och företaget under överskådlig framtid.
Du arbetar enbart kväll, dygn och helg i en liten och trygg arbetsgrupp. Arbete på dagtid förekommer inte.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: Robert.pettersson@impius.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Behandlingspersonal". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Impius Vård och Utbildning AB
(org.nr 556682-4693), http://www.impius.se
Hampnäsvägen 89 (visa karta
)
894 31 SJÄLEVAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hampnäs internat Kontakt
Biträdande föreståndare
Robert Pettersson Robert.pettersson@impius.se 0660273815 Jobbnummer
9955963