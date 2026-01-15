Håltagare
2026-01-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker erfarna håltagare till vårt team.
Vi söker erfarna håltagare till vårt team.
Arbetsuppgifter :
Håltagning
Sågning
Maskinrivning
Svenska eller engelska i tal och skrift är ett krav.
Körkort krävs, då vi har många servicejobb som man behöver ta sig till och från.
Firmabil erbjuds.
Vi söker dig som har erfarenhet av håltagning och sågning.
Rivning kan förekomma, men då använder vi i största möjliga mån maskiner, så som bobcat och rivningsrobot.
Har du ingen erfarenhet av maskinrivning så lär vi dig det.
De flesta arbetsplatserna är belägna i Stockholm, men vi har även jobb utanför Stockholm.
Är du rätt person för oss?
Ansök redan dag, vi anställer så fort vi hittar rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
