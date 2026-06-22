Halmstad Taxi
Junuz Saidovic Taxi AB / Fordonsförarjobb / Halmstad Visa alla fordonsförarjobb i Halmstad
2026-06-22
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Taxi i Halmstad AB söker nu vår nästa medarbetare. Då vårt företag ständigt växer söker vi nu nya kollegor som vill arbeta som taxichaufförer. Vi kör allt ifrån privatkörningar till färdtjänst, budkörningar och sjukresor. Helt enkelt allt inom taxi!
Arbetet utgår ifrån Halmstad och vi förutsätter att du som söker har taxiförarlegitimation. Någon tidigare erfarenhet krävs inte. Vi erbjuder marknadsmässig lön enligt överenskommelse. DETTA BLIR BARA
FAST LÖN . Och procent du välkommen .
Telefonnummer: 0735160240
Email: junuz.saidovic@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-22
E-post: junuz.saidovic@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junuz Saidovic Taxi AB
(org.nr 559107-3621)
Klokareväge 11 (visa karta
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302 56 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9973991