Hallvärd Hedin Automotive i Varberg
2025-08-19
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
Forma framtidens mobilitet med Hedin Automotive Som en av Europas ledande aktörer inom mobilitetsbranschen brukar vi säga att vi har något för alla. Men det finns egentligen bara en sak som är viktig: vi har något för dig.
Nu får du möjligheten att bli en del av vårt team i rollen som Hallvärd på en av våra anläggningar på Kardanvägen/Holmagärde. Med vår bredd, erfarenhet och marknadsledande position erbjuder vi dig något mer. Mer utmaningar. Mer ansvar. Mer trygghet. Mer samarbete. Mer utveckling. Mer möjligheter. Mer glädje. Mer för dig, helt enkelt.
Arbetsuppgifter Som Hallvärd ansvarar du för bilhallen och dess utställning. I arbetet ingår dagliga kontakt med kunderna och att alltid leverera bästa möjliga service. Rollen innefattar att avlasta bilförsäljarna med provkörning, produktpresentationer samt kundhantering. I arbetsuppgifterna ingår även administrativa uppgifter som exempelvis kontaktuppföljning efter billeverans. Nyckelkompetenser/förmågor:
Erfarenhet av serviceinriktat arbete
Goda kunskaper i Svenska och Engelska, i tal och skrift
Förmåga att bearbeta och vårda kundrelationer
Lättlärd och bra på att skapa effektivt samarbete med dina kollegor
Positiv och är bra på att ta egna initiativ
Du drivs av ett högt arbetstempo
Varför jobba med oss? Som arbetsgivare är vi bra på att tillvara ta på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja - vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldrar lön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Läs mer på vår hemsida www.hedinautomotive.se Ersättning
