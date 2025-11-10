Hållbarhetssamordnare
Vi söker en Hållbarhetssamordnare till en offentlig aktör inom kollektivtrafik.
Detta är ett flerårigt konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som hållbarhetssamordnare innebär ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor i projektets tidiga skeden och under produktionsfasen. Rollen omfattar uppföljning av entreprenörer, stöd till projektledningen samt säkerställande av att projektets hållbarhetsmål och rutiner efterlevs.Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Ansvara för att följa upp mot riktlinjer för miljö, energi, buller, vibrationer, social hållbarhet och tillgänglighet inom program och projekt.
Identifiera projektens behov av projektspecifika rutiner, riktlinjer, mallar och verktyg inom hållbarhetsområdet, upprätta dessa och stödja tillämpningen.
Upprätta och uppdatera planer för hållbarhet, social hållbarhet och miljö inom projekt.
Granska projektdokumentation, såsom planer och rutiner, som påverkar projektets hållbarhetsarbete.
Säkerställa att projekt följer gällande miljökrav, uppställda miljömål samt miljö- och hållbarhetsplaner.
Kommunicera hållbarhetsförutsättningar i projekten.
Säkerställa att handlingar avseende hållbarhetsfrågor dokumenteras enligt projektets rutiner.
Samordna hållbarhetsarbetet och stödja projekten vid hantering av hållbarhetsfrågor.
Samordna eventuella myndighetskontakter inom miljöområdet.
Vara kravställare vad gäller hållbarhetsfrågor i upphandlingar och medverka vid utvärdering av anbud.
Säkerställa att hållbarhetsrisker beaktas i projektets riskhantering.
Analysera avvikelser och förbättringsförslag samt säkerställa att korrigerande och förebyggande åtgärder planeras och genomförs.
Delta och vid behov hålla i möten, såsom projektmöten, byggmöten, projekteringsmöten, miljömöten och arbetsmöten kopplade till projektets dokumentation.
Rapportera hållbarhetsresultat inom projekt och till tillsynsmyndighet enligt gällande anmälan eller tillstånd.
Följa upp hållbarhetsarbete kopplat till projektering under projektets planeringsskede.
Följa upp entreprenörers hållbarhetsarbete under produktionsskedet.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Minst tre (3) års högskole-/ universitetsutbildning inom miljö och/eller samhällsplanering eller motsvarande. Erfarenhet av arbete i beställarorganisation inom kollektivtrafik och/eller infrastruktur. Minst åtta (8) års erfarenhet som miljö-/hållbarhetssamordnare inom spårtrafik. Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste tio (10) åren. Erfarenhet från minst två (2) projekt i tidig utredningsfas (åtgärdsval och/eller inriktningsfas). Erfarenhet från minst tre (3) projekt inom spårtrafik med en projektbudget som överstigit 500 MSEK. Erfarenhet av arbete med klimatberäkningar. Minst fyra (4) års erfarenhet av hantering av myndighetskontakter och tillståndsfrågor inom miljö och hållbarhet inom anläggningsprojekt, så som miljökonsekvensbeskrivning (MKB), tillståndsansökningar, anmälningar mm. Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste fem (5) åren. Minst åtta (8) års erfarenhet av arbete med miljöfrågor i produktionsskedet i anläggningsprojekt. Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste tio (10) åren.
Meriterande
Erfarenhet av byggvarudokumentation och uppföljning genom exempelvis Byggvarubedömningen. Erfarenhet från arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor i förvaltning och drift. Erfarenhet från miljöfrågor i utförandeentreprenad enligt AB04. Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande
Driv
Helhetssyn
Struktur/systematiskt arbetssätt
Pålitlighet
God kommunikativ förmåga
God samarbetsförmåga Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
