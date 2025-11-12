Hållbarhetssamordnare
Vi söker en Hållbarhetssamordnare till Myndighet i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som Hållbarhetssamordnare ansvarar du för att driva och följa upp miljö- och hållbarhetsfrågor inom infrastrukturprojekt, främst under produktionsskedet men vid behov även i tidigare faser. Rollen innebär att säkerställa att projekten följer gällande krav, mål och planer inom hållbarhet, miljö och social hållbarhet. Du arbetar nära projektledning och entreprenörer, samordnar hållbarhetsarbetet samt rapporterar löpande om framdrift och resultat.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Ansvara för att följa upp mot interna riktlinjer inom miljö, energi, buller, vibrationer, social hållbarhet och tillgänglighet i projektet.
Identifiera projektets behov av projektspecifika rutiner, riktlinjer, mallar och verktyg inom hållbarhetsområdet, upprätta dessa och vara ett stöd i tillämpningen.
Upprätta och uppdatera planer för hållbarhet, social hållbarhet och miljö inom projekt.
Granska projektdokumentation såsom planer och rutiner som påverkar eller kan påverka projektets hållbarhetsarbete.
Tillse att projekt följer gällande miljökrav, miljömål samt miljö- och hållbarhetsplaner.
Kommunicera hållbarhetsförutsättningar i projektet.
Säkerställa att handlingar avseende hållbarhetsfrågor dokumenteras i enlighet med projektets rutiner.
Samordna hållbarhetsarbetet och vara ett stöd för projektet vid hantering av hållbarhetsfrågor.
Samordna eventuella myndighetskontakter inom miljöområdet.
Vara kravställare avseende hållbarhetsfrågor i upphandlingar samt medverka vid utvärdering av anbud.
Säkerställa att hållbarhetsrisker beaktas i projektets riskhantering.
Analysera avvikelser och förbättringsförslag samt säkerställa att korrigerande och förebyggande åtgärder planeras och genomförs.
Delta och vid behov hålla i möten såsom projektmöten, byggmöten, projekteringsmöten, miljömöten och arbetsmöten kopplade till planering och tillstånd.
Ansvara för rapportering inom organisationen och till tillsynsmyndigheter enligt gällande anmälan eller tillstånd.
Följa upp hållbarhetsarbete kopplat till projektering under projektets planeringsskede.
Följa upp entreprenörers hållbarhetsarbete under produktionsskede.
Krav (OBS, obligatoriska)
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Minst tre (3) års högskole-/ universitetsutbildning inom miljö och/eller samhällsplanering eller motsvarande. Minst tre (3) års erfarenhet av arbete i beställarorganisation inom kollektivtrafik och/eller infrastruktur. Minst tre (3) års erfarenhet som miljö-/hållbarhetssamordnare. Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste fem (5) åren. Minst tre (3) års erfarenhet från projekt inom spårväg/järnväg med en projektbudget som överstigit 400 MSEK. Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste fem (5) åren. Minst tre (3) års erfarenhet som sakkunnig inom miljöfrågor vid upphandling av entreprenad och/eller miljörelaterade ramavtal. Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste sju (7) åren. Erfarenhet av att samordna och projektleda tillstånd för vattenverksamhet, inklusive samråd, ansökan och kontrollprogram. Minst åtta (8) års erfarenhet av hantering av myndighetskontakter och tillståndsfrågor relaterade till miljö inom infrastruktur, så som miljökonsekvensbeskrivning (MKB), tillståndsansökningar, anmälningar enligt miljöbalken. Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste tio (10) åren. Minst tre (3) års erfarenhet av arbete med miljöfrågor i utförandeentreprenad enligt AB04 och totalentreprenad ABT06. Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste fem (5) åren.
Meriterande
Minst fyra (4) års erfarenhet av tillsyn enligt miljöbalken. Erfarenhet av byggvarudokumentation och uppföljning genom exempelvis Byggvarubedömningen. Erfarenhet av genomförandeskedet/byggskedet i minst ett spårdepåprojekt i en sammanhängande period av minst ett (1 ) år. Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande
Driv
Helhetssyn
Struktur/systematiskt arbetssätt
Pålitlighet
God kommunikativ förmåga
God samarbetsförmåga Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se 0791023843 Jobbnummer
