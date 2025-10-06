Hållbarhetsansvarig
2025-10-06
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik. Vi ser till att över en miljon människor dagligen kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kontrakterad kollektivtrafik på uppdrag av samhället. Vår framgång skapar ett bättre samhälle i form av ökad rörlighet, minskad miljöbelastning och lägre samhällskostnader. Läs mer på www.nobina.se
I denna roll kommer du att tillsammans med en kollega att ansvara för Stockholmsområdet och våra trafikområden där som huvudsakligen ligger på södra sidan av stan. En mycket viktig roll där du får möjlighet att utveckla Nobina Sveriges arbete inom Hållbarhet i vår operativa verksamhet. Rollen kommer med stort ansvar men även stora möjligheter att påverka och förändra.
Om rollen
I rollen kommer du att säkerställa att hållbarhetskrav (inom kvalitet/compliance samt ESG) enligt trafikavtal och lokala myndighetskrav uppfylls, bevaka lokal lagstiftning och stödja implementeringen av laguppdateringar. Du arbetar på plats på våra depåer och driver riskbedömningar, avvikelsehantering, kvalitets- och miljöfrågor, och trafikområdets förbättringsarbete. Du ansvarar även för extern- och internrevisioner samt uppföljning av avvikelser.
I din roll stöttar du affärschef, personalledningschef, underhållschef, fordonsvårdsledare och gruppchef i implementeringen, användande och uppföljning av ledningssystemet.
Vidare kommer du att identifiera uppdateringar i rutiner och instruktioner, stödja implementering i lokala arbetssätt, genomföra revisioner och egenkontroller. Du kommer även att aktivt bidra till att vi driver igenom beslutade initiativ som förbättrar verksamheten utifrån ett hållbarhetsperspektiv såsom minskad miljöpåverkan, processefterlevnad, energieffektiviseringar i verksamheten.
Om dig
För att lyckas i rollen är du analytisk och strukturerad med stark egen drivkraft att arbeta proaktivt. Du har en stark känsla för ansvarstagande och ser till att driva frågor hela vägen i mål samtidigt som du stöttar andra medarbetare och funktioner. Vidare ser vi att du har:
Eftergymnasial utbildning inom relevant område med anknytning till kvalitet och miljö
Flerårig arbetslivserfarenhet inom kvalitet, miljö och ISO-certifiering
Ledarbakgrund, antingen genom direkt personalansvar eller projektledning
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare gör skillnad. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att driva innovation. Ersättning
