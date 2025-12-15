Hållbarhetsanalytiker
2025-12-15
Vill du vara med och driva hållbarhetsarbetet hos ett snabbväxande finansbolag? Hos oss får du möjlighet att omsätta din analysförmåga till verklig förändring. Genom att hjälpa våra kunder att välja hållbara investeringar och försäkringslösningar bidrar du till tryggare liv och en mer hållbar värld.
Om oss - en ledande aktör i finansbranschen
Söderberg & Partners är en av Nordens ledande aktörer inom försäkringsförmedling och finansiell rådgivning. Vår vision är att bidra till ett tryggare och rikare liv för våra kunder. Sedan starten 2004 har vi haft en snabb tillväxt och fortsätter att expandera både i Norden och internationellt. Vi är stolta över att ha några av Sveriges nöjdaste kunder - och vi vill fortsätta ligga i framkant.
Hos oss är värderingarna Modig, Driven, Ansvarsfull och Hjälpsam mer än ord - de är grunden för hur vi arbetar och växer. Vi tror på att kombinera hjärta och ambition för att skapa en organisation med hållbar och långsiktig tillväxt. Här får du möjlighet att påverka, lära av erfarna kollegor och växa i en miljö där din drivkraft gör skillnad.
Ditt team - en plats att växa och göra skillnad
Hos oss blir du en del av ett engagerat hållbarhetsteam som arbetar för att skapa verklig förändring i finansbranschen. Vi ansvarar för hållbarhetsanalyser av investerings- och försäkringsprodukter som används i vår förvaltning, rådgivning och förmedling. Teamet samarbetar nära flera affärsområden för att stötta rådgivare och affärsansvariga i deras hållbarhetsarbete - både i det dagliga och på lång sikt.
Utöver analyser driver vi bolagets miljöarbete, klimatberäkningar och utbildningar inom hållbarhet.
Idag består teamet av tre hållbarhetsanalytiker, en hållbarhetscontroller och en ansvarig - och nu söker vi dig som vill bidra med nya perspektiv och idéer.
Din roll - en unik möjlighet att växa
Som hållbarhetsanalytiker blir du en nyckelspelare i vårt hållbarhetsteam. Du får snabbt eget ansvar för hela analysprocessen - från informationsinsamling och analys till rapportskrivning, dialog med intressenter och utbildning av rådgivare. Analyserna används direkt i rådgivning, förmedling och kapitalförvaltning, vilket gör ditt arbete avgörande för hur vi hjälper våra kunder att välja hållbara alternativ.
Vi uppmuntrar dig att ta med nya kunskaper och erfarenheter som kan utveckla våra metoder. På sikt kan du även få möjlighet att leda och utveckla helt nya typer av analyser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
- Analysera hållbarhetsdata för investeringar och försäkringsprodukter.
- Bidra med insikter som hjälper olika intressenter att fatta hållbara beslut.
- Kommunicera dina resultat genom rapporter och presentationer för interna och externa parter.
- Utveckla och förbättra metoder och modeller för hållbarhetsanalys.
- Stötta rådgivare i deras arbete med att hjälpa kunder att välja hållbara investerings- och försäkringslösningar.
Våra analyser omfattar idag försäkringsprodukter inom pension och sak i Sverige, Norge, Danmark och Finland, samt fonder. Du får möjlighet att lära dig om flera marknader och bidra till att skapa en mer hållbar finansbransch.
Vad vi erbjuder
- En kreativ och initiativrik organisation med korta beslutsvägar.
- Ett engagerat team som brinner för hållbarhet och tillsammans gör skillnad.
- En brant utvecklingskurva med stöd från erfarna kollegor och möjlighet att snabbt ta eget ansvar.
- Möjlighet att lära dig om flera nordiska finans- och försäkringsmarknader.
- Påverka beslut och bidra till utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete.
- Tillgång till interna utbildningar, branschseminarier och nätverk.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har en stark analytisk förmåga och ett genuint intresse för hållbarhetsfrågor.
- Har arbetat med stora datamängder och analysverktyg.
- Har en akademisk bakgrund inom ekonomi, finans, hållbarhet, miljövetenskap eller liknande område.
- Kommunicerar tydligt på svenska och engelska - och kan förklara komplexa frågor pedagogiskt.
Meriterande:
- Erfarenhet av kvantitativ hållbarhetsdata (t.ex. utsläppsdata, Sustainalytics, MSCI).
- Programmeringskunskaper (VBA, Python).
- Erfarenhet av praktisk tillämpning av hållbarhetslagstiftningar (t.ex. SFDR, CSRD, EU:s taxonomi).
- God förståelse för finans- och/eller försäkringsbranschen, särskilt inom våra produktområden.
Är du redo att göra skillnad? Skicka in din ansökan redan idag!
Placering: Malmskillnadsgatan 32, Stockholm. Distansarbete tillåts 2 dagar i månaden.
Ansökan: CV och personligt brev på svenska.
Sista ansökningsdatum: 9 januari 2025 (intervjuer sker löpande - vänta inte med att söka!).
Kontaktperson: HR, hr@soderbergpartners.se
Söderberg & Partners grundades 2004 av nio entreprenöriella analytiker och är idag en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.
Vi bedriver verksamhet inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Vi har valt, som första företag i svenskt näringsliv, att klimatkompensera våra medarbetare, både i arbetet och på fritiden.
Vi har en stark företagskultur där medarbetarna har höga ambitioner och ett stort engagemang. Organisationen är kreativ och dynamisk med korta beslutsvägar och stort utrymme för egna idéer vilket skapar en inspirerande miljö där du har möjlighet att utvecklas snabbt.
Vi premierar medarbetare som sporras av stort eget ansvar och som har drivkraft att kontinuerligt utvecklas och föra sina arbetsuppgifter framåt. Vi är måna om att hjälpa varandra, men även att ha mod att testa nya vägar.
Mångfald och likabehandling är viktigt för oss, både när det gäller våra medarbetare och de som söker jobb hos oss. Vi uppmuntrar olikheter och är övertygade om att medarbetare med olika erfarenheter, kompetenser och referensramar hjälper oss att växa och utvecklas.
Vår resa har bara börjat och vi söker ständigt efter begåvade och kompetenta medarbetare med en stark vilja att nå framgång. Vill du vara med och bygga vår framtid?
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Arbetsgivare: Po Söderberg & Partner AB (org.nr 556659-9964)
(org.nr 556659-9964), https://www.soderbergpartners.se/ Arbetsplats
Söderberg & Partners
