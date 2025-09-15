Habiliteringspedagog i Eksjö
2025-09-15
Vi söker personal till ett nystartat barn -och ungdomsboende i Eksjö. Vi söker tillsvidareanställda samt timvikarier.
Vi arbetar med ungdomar som behöver:
• Bryta ett mönster av misslyckanden och istället få lyckas
• Bygga självkänsla och självförtroende
• Bygga själv-förmåga
• Våga möta nya situationer
• Reducera stress
• Hitta motivation och orka
• Våga säga ja istället för nej och få ett meningsfullt och gott liv
På vårt boende hjälps alla åt att underlätta för ungdomarna att nå målen ovan. Vi är en ny och modern arbetsplats som ständigt utvecklas.
Vi söker dig som vill arbeta med barn och unga med funktionsvariationer. Erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa är meriterande. Vi söker dig som är: undersköterska, socionom, behandlingspedagog, socialpedagog, utbildad inom skola -och omsorg eller liknande.
Du känner dig trygg i din roll som vuxen och är van vid att ta egna beslut. Du tycker om att samarbeta i en personalgrupp och har lätt att lära dig nya arbetssätt.
Fler och fler barn och ungdomar behöver en trygg plats att bo på. Därför söker vi nu habiliteringspedagoger helst med en tids erfarenhet från ett barn- och ungdomsboende LSS 9:8.
Dina arbetsuppgifter utgår ifrån våra ungdomars omvårdnad och behov. I arbetsuppgifterna ingår guidning genom vardagen via tydlig struktur, rutin och pedagogik, samt stöd i aktiviteter, krisbearbetning och stödjande samtal.
Vi journalför och dokumenterar löpande i våra system. Därav är goda skrift och datakunskaper meriterande.
Du arbetar med ungdomarnas bästa i fokus utifrån ett helhetsperspektiv. Samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin, skola, socialtjänst och övriga berörda parter är vanligt förekommande. I din roll ingår även vardagliga boendeuppgifter.
Längden på introduktion och bredvidgång bedöms utifrån din individuella kompetens för att du ska få en så god start som möjligt. Brinner du för kvalitet, utveckling och ungdomars rätt att få ett bra liv är du extra välkommen till oss. Vi har ständiga förbättringsarbeten som syftar till att ge ett så bra och tryggt liv som möjligt ur såväl ett medicinskt som ett omvårdnadsperspektiv.
Vad kan vi erbjuda dig som söker?
• Vi är en mycket trevlig arbetsplats med en härlig personal där alla är lika viktiga.
• Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling inom MI och tydliggörande pedagogik.
• Vi har regelbunden handledning i process och metod.
• Friskvårdsbidrag
Tjänsten innebär varierande arbetstider, dvs dagtid, kvällar, nätter och helger. Nätterna är i regel sovande jour. Personalen har stor möjlighet att påverka sitt eget schema, via önskeschema, så att det passar övriga livet så bra som möjligt. Det finns vissa kriterier att förhålla sig till, så som 40h helg/månad.
Vi rekryterar löpande
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: malsor.mustafa@wisecare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Habiliteringspedagog Eksjö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WiseCare AB
575 96 EKSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Malsor Mustafa malsor.mustafa@wisecare.se 036-3366887 Jobbnummer
