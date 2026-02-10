Gymvärd/receptionist

OptiHealth i Hjo AB / Receptionistjobb / Hjo
2026-02-10


Jobba hos oss på friskvårdsanläggningen Livingroom i Hjo

Vill du ha ett arbete där människor kommer in lite tröttare, och går härifrån med mer energi?
Livingroom är mer än ett gym. Det är en mötesplats för hälsa, gemenskap och välmående i hjärtat av Hjo. Nu söker vi en ny kollega som vill vara ansiktet utåt och bidra till den känsla våra medlemmar uppskattar varje dag.

Publiceringsdatum
2026-02-10

Om tjänsten
Tjänstgöringsgrad: 40 %

Anställningsform: Visstidsanställning med möjlighet till förlängning alternativt provtanställning med möjlighet till tillsvidaretjänstgöring.

Start: 1 mars eller enligt överenskommelse

Arbetsplats: Livingroom Hjo

Din roll hos oss
Du kommer ha en viktig funktion i helhetsupplevelsen, från första hej i receptionen till att lokalerna känns välkomnande och omhändertagna.

Dina arbetsuppgifter
Ta emot och hjälpa kunder i receptionen

Sköta medlemsservice och kundkontakt (på plats & digitalt)

Bokningar och enklare administration

Städning och iordningställande av träningsmiljöer

Vara en trygg och positiv närvaro i lokalen

Du är helt enkelt en av anledningarna till att våra medlemmar trivs.

Om Livingroom
ca 800 medlemmar
ca 30 gruppträningspass/vecka
15 instruktörer

Registrerade vårdgivare bedriver verksamhet i lokalerna.

Vi arbetar nära våra medlemmar och värdesätter det personliga mötet, här ska alla känna sig sedda.

Vem vi tror att du är
Du behöver inte vara PT eller träningsnörd, men du gillar människor.
Vi tror att du:

Är varm, serviceinriktad och lösningsorienterad

Tycker om ordning och struktur

Tar ansvar och arbetar självständigt

Sprider lugn och trivsel omkring dig

Talar och skriver flytande svenska och förstår samt behärskar engelska.

Meriterande: erfarenhet av kundservice, reception eller liknande arbete.

Vad du får hos oss

Ett socialt och varierat arbete

Trevliga kollegor och medlemmar

En arbetsplats där människor mår bättre tack vare det du gör

Ansök
Skicka CV och en kort presentation till:

marie.livingroom@gmail.com

Urval sker löpande, vänta inte med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: marie.livingroom@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
OptiHealth i Hjo AB (org.nr 559438-9644)

Kontakt
Personalchef
Marie Westher Lamberg
marie.livingroom@gmail.com
050310108

Jobbnummer
9735375

