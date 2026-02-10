Gymvärd/receptionist
OptiHealth i Hjo AB / Receptionistjobb / Hjo Visa alla receptionistjobb i Hjo
2026-02-10
, Tibro
, Haninge
, Tidaholm
, Ödeshög
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OptiHealth i Hjo AB i Hjo
Jobba hos oss på friskvårdsanläggningen Livingroom i Hjo
Vill du ha ett arbete där människor kommer in lite tröttare, och går härifrån med mer energi?
Livingroom är mer än ett gym. Det är en mötesplats för hälsa, gemenskap och välmående i hjärtat av Hjo. Nu söker vi en ny kollega som vill vara ansiktet utåt och bidra till den känsla våra medlemmar uppskattar varje dag.Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Tjänstgöringsgrad: 40 %
Anställningsform: Visstidsanställning med möjlighet till förlängning alternativt provtanställning med möjlighet till tillsvidaretjänstgöring.
Start: 1 mars eller enligt överenskommelse
Arbetsplats: Livingroom Hjo
Din roll hos oss
Du kommer ha en viktig funktion i helhetsupplevelsen, från första hej i receptionen till att lokalerna känns välkomnande och omhändertagna.Dina arbetsuppgifter
Ta emot och hjälpa kunder i receptionen
Sköta medlemsservice och kundkontakt (på plats & digitalt)
Bokningar och enklare administration
Städning och iordningställande av träningsmiljöer
Vara en trygg och positiv närvaro i lokalen
Du är helt enkelt en av anledningarna till att våra medlemmar trivs.
Om Livingroom
ca 800 medlemmar
ca 30 gruppträningspass/vecka
15 instruktörer
Registrerade vårdgivare bedriver verksamhet i lokalerna.
Vi arbetar nära våra medlemmar och värdesätter det personliga mötet, här ska alla känna sig sedda.
Vem vi tror att du är
Du behöver inte vara PT eller träningsnörd, men du gillar människor.
Vi tror att du:
Är varm, serviceinriktad och lösningsorienterad
Tycker om ordning och struktur
Tar ansvar och arbetar självständigt
Sprider lugn och trivsel omkring dig
Talar och skriver flytande svenska och förstår samt behärskar engelska.
Meriterande: erfarenhet av kundservice, reception eller liknande arbete.
Vad du får hos oss
Ett socialt och varierat arbete
Trevliga kollegor och medlemmar
En arbetsplats där människor mår bättre tack vare det du gör
Ansök
Skicka CV och en kort presentation till:marie.livingroom@gmail.com
Urval sker löpande, vänta inte med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: marie.livingroom@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OptiHealth i Hjo AB
(org.nr 559438-9644) Kontakt
Personalchef
Marie Westher Lamberg marie.livingroom@gmail.com 050310108 Jobbnummer
9735375