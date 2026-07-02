Gymnastikledare för barn 4 månader - 4 år
miniStuds Malmö Limhamn AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Malmö Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Malmö
2026-07-02
, Burlöv
, Lomma
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Vi söker en engagerad gymnastikledare för de allra minsta till vår verksamhet på Ön i Malmö. Hos oss står rörelseglädje, frihet och motorisk utveckling i fokus och vi vill ge våra barn en bra, roligt och aktiv start i livet. Som gymnastikledare hos oss kommer du ha möjlighet att påverka och inspirera barnens rörelseglädje och kroppsmedvetenhet och ge de goda vanor för resten av livet.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av att jobba med barn och/ eller gymnastik
En pedagogisk läggning och kan anpassa ditt sätt att undervisa efter barnens individuella behov
En hög energinivå och är glad och positiv av dig
Är serviceinriktad och är dedikerad till att erbjuda en överlägsen upplevelse för föräldrar och barn
En stark kommunikativ förmåga och kan samarbeta med både barn, föräldrar och kollegor
Ett vilja att lära dig mer och utvecklas i din roll som gymnastikledare
En grundläggande förståelse för säkerhet och vikten av att skapa en trygg miljö för barnen
Vi erbjuder:
En trygg och stöttande arbetsmiljö
Ett roligt och meningsfullt jobb
Möjlighet att utveckla din kompetens som gymnastikledare
Möjlighet att påverka och inspirera barnens rörelseglädje och kroppsmedvetenhet
Arbetstiderna är lördagar och söndagar ca kl 08:30-13:00 med start tidigast 17 augusti. Från mitten av oktober finns möjlighet att att påverka vilka veckodagar du arbetar. Önskar du arbeta mer än angivna dagar och tider kan det finnas möjlighet för detta.
Mellanmål ingår i varje pass
Är du vår nya gymnastikledare på miniStuds Malmö Limhamn? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till oss.
Tjänsten kan bli tillsatt innan sista datum för ansökan.
Öppen för alla.
Vi fokuset på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: bianca@ministuds.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare miniStuds Malmö Limhamn AB
(org.nr 559442-1181), http://www.ministuds.se
Sundholmsgatan 2 (visa karta
)
216 41 LIMHAMN Jobbnummer
9990284