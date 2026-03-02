Gymnasielärare i teknik HT26
2026-03-02
Vi söker en behörig gymnasielärare i teknik till Västmanlands bästa skola -Hitachigymnasiet i Västerås
Om vår skola
Vi utbildar för en bättre värld - med fokus på teknik, entreprenörskap, hållbarhet och innovation. Tillsammans skapar vi en miljö där elever får växa, utvecklas och förbereda sig för framtidens möjligheter.
På Hitachigymnasiet erbjuder vi Teknikprogrammet - innovation och produktutveckling samt vår Sverigeunika Teknikspets.
Hos oss formas framtidens tekniktalanger och vårt arbetssätt vilar på tre tydliga grundpelare:
• Teamwork - vi lär tillsammans, i nära samspel mellan elever, lärare och näringsliv.
• Realwork - lärande sker genom verkliga projekt, riktiga uppdrag och äkta sammanhang.
• Dreamwork - vi tror på drömmar och vägleder elever mot sina personliga framtidsmål.
Om uppdraget
Vi söker en engagerad och ämneskunnig lärare i teknik som vill vara med och stödja våra elever i deras utveckling mot högre studier och framtidens teknikyrken.
Hos oss får du en aktiv roll i att utveckla undervisningen i teknik, ofta i nära samarbete med kollegor. Vi ser gärna att du har en bred ämneskompetens eller erfarenhet av att undervisa så att du kan hjälpa eleverna att se helheten mellan teori och praktik.
Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen tillsammans med dina kollegor, och du ger eleverna stöd i att omsätta teori till verkliga lösningar genom projekt och näringslivssamarbeten.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och lärande, och som inspireras av att se elever växa genom nyfikenhet och praktiskt arbete. Du har lärarlegitimation med behörighet i teknik.
Du trivs i ett samarbetsinriktat klimat där idéer testas, utvecklas och blir till verklighet. För dig är undervisning mer än teori - det handlar om att väcka engagemang, skapa förståelse och förbereda eleverna för framtidens teknikutmaningar.
Start höstterminen 2026.
Läs mer om vår skola www.hitachigymnasiet.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: annika.skoog@hitachigymnasiet.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tekniklärare HT26".
Detta är ett heltidsjobb.
Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB http://www.hitachigymnasiet.se
VÄSTERÅS
Hitachigymnasiet Västerås
Annika Skoog annika.skoog@hitachigymnasiet.se 0104984330
