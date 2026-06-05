Gymnasielärare i Ekonomi
Tranemo Kommun , Lärandesektion / Gymnasielärarjobb / Tranemo Visa alla gymnasielärarjobb i Tranemo
2026-06-05
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Vill du ha inflytande och vara delaktig i utvecklingsarbetet på din arbetsplats? Då är du välkommen till Tranemo kommun. Här verkar vi för stark känsla av samhörighet och uppmuntran till inflytande och delaktighet. Vi erbjuder gott ledarskap och bra arbetsvillkor. Vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och söker efter engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
Tranemo Gymnasieskola är en liten skola med nio nationella program samt Introduktionsprogrammen. Sammanlagt har vi cirka 350 ungdomselever. Vi har kvalificerad och inspirerande personal samt en varm och social kultur på skolan. Vårt ledord på skolan är "Tillsammans". Vi strävar efter att skapa en helhetssyn kring elevernas kunskapsutveckling och behov. Att möta varje elev utifrån ett relationellt synsätt och ha höga, rimliga förväntningar på varje individ är grundläggande för oss.
Du kommer att ingå i ämnesgrupper med kollegor i samma ämnen, där du självständigt och tillsammans med dina kollegor systematiskt planerar, genomför, följer upp och analyserar undervisningen.
I tjänsten ingår uppdrag som mentor, vilket innebär ett tätt samarbete med elevhälsan och rektor, detta för att stötta elevernas utveckling och måluppfyllelse. Ditt arbete kommer att vara en viktig del i att få elever att växa och lyckas.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Undervisa i ekonomiska ämnen på Ekonomiprogrammet och Försäljning och Serviceprogrammet.
Vara handledare och lärare i UF (Ung företagssamhet)
Vara mentor på EkonomiprogrammetKvalifikationer
Behörig gymnasielärare i ekonomi eller utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren finner lämplig.
Vi söker dig som är legitimerad gymnasielärare med behörighet i ekonomiämnen där erfarenhet av gymnasieundervisning är meriterande. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Du förstår vikten av att anpassa undervisningen utifrån elevernas behov. Du ser möjligheter, är kreativ och skapar förtroendefulla relationer, arbetar självständigt och har ett gott ledarskap i och utanför klassrummet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Vid intervju behöver du uppvisa pass, nationellt identitetskort eller personbevis där svenskt medborgarskap framgår. Personbevis laddar du enkelt ner via skatteverket.se
Om du inte är svensk medborgare behöver du visa upp dokument som styrker din rätt att arbeta i Sverige.
Enligt lag har vi som arbetsgivare möjlighet att, vid rekrytering till vissa tjänster, begära utdrag ur belastnings- och misstankeregister.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327961". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranemo Kommun
(org.nr 212000-1462)
514 80 TRANEMO Arbetsplats
Tranemo Kommun , Lärandesektion Kontakt
Gymnasiechef
Roland Andersson roland.andersson@tranemo.se 0325 576509 Jobbnummer
9949021