Gymnasiechef till Utbildningskontoret
2025-11-07
Är du en engagerad och erfaren skolledare? Nu söker vi en gymnasiechef till Ebersteniska gymnasiet, Lärlingsgymnasiet och Second chance school, som vill vara med och påverka, leda och utveckla gymnasieskolan i Norrköpings kommun!Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Som gymnasiechef har du en fantastisk möjlighet att påverka och forma utbildningen inom gymnasiet. Du har det övergripande ansvaret för utbildningen inom dina gymnasieskolor, som du leder och utvecklar genom de rektorer som du är chef för. Du skapar förutsättningar för första linjens chefer att ta sitt ansvar, och ser till att arbetsmiljö- och kvalitetsarbete sker med systematik.
Du leder dina gymnasieskolors ledningsgrupp med rektorer och säkerställer att utbildningen bedrivs utifrån gymnasiets styrdokument. Vidare ansvarar du för att utbildningen och kunskapsresultat utvecklas i linje med utvecklingsplan och uppdragsplan.
Tillsammans med fyra andra gymnasiechefer ingår du i en driven och professionell ledningsgrupp som leds av skolchef för gymnasiet. Tillsammans leder, formar och utvecklar ni utbildningen inom verksamhetsområdet.
Som gymnasiechef agerar du huvudmannens representant för att säkerställa att skollag och övriga styrdokument efterföljs. Du har många olika kontaktytor och samverkar med interna stödfunktioner och externa aktörer, och bidrar till ett gott samarbete med fackliga organisationer.
Uppdraget som gymnasiechef är på deltid då du som gymnasiechef är tillika rektor för ett eller flera program resterande del av ditt uppdrag.
Vilka är vi?
Ebersteinska gymnasiet är en gymnasieskola med cirka 570 elever och 80 medarbetare. Vi utbildar elever på ekonomiprogrammet, naturprogrammet, samhällsprogrammet, teknikprogrammet, försäljning- och serviceprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet samt på introduktionsprogrammen. Skolan är toppmodern i nyrenoverade lokaler där engagemang, kvalitét och framsteg är våra gemensamma ledord.
Norrköpings Lärlingsgymnasium har cirka 40 medarbetare och 230 elever, varav några studerar inom ramen för anpassad gymnasieskola. Vi har ett stort fokus på arbetslivet genom att erbjuda yrkesprogram och utbilda våra elever tillsammans med erfarna och engagerad handledare i respektive bransch. Vår ambition är att ge eleverna trygghet i sina studier samtidigt som de får praktisera inom sitt framtida yrke.
Second Chance School erbjuder dels individuellt utformade yrkesutbildningar och ett sökbart yrkesintroduktionsprogram för ungdomar mellan 17-20 år, samt med grupper för unga vuxna mellan 20-24 år. Vi har även ett individuellt alternativ (IMA) för ungdomar mellan 16-17 år. Vi är tio medarbetare inom olika professioner som samarbetar flexibelt kring en elevgrupp på cirka 80 elever. Genom att systematiskt jobba med trygghet, relationer och utmaningar är målsättningen att eleven efter max ett år ska gå vidare till andra utbildningar.
Vem är du?
Vi söker dig som är handlingskraftig, kommunikativ och som trivs i mötet med människor. Du har hög kapacitet och ser det som en självklarhet att fokusera på möjligheter och nya lösningar istället för problem i olika slags utmaningar.
Du känner stort engagemang för att utveckla gymnasieskolan och trivs både med att jobba självständigt samt i team. Som person är du trygg, stabil och prestigelös. Du trivs med att ha en öppen och ärlig kommunikation, och har lätt för att skapa och utveckla positiva relationer till andra. Du är flexibel, duktig på att prioritera och har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter.
Du har en lärarutbildning, alternativt annan högskoleutbildning med pedagogisk inriktning. Vidare har du god erfarenhet av att arbeta som rektor, alternativt erfarenhet av att i annan chefsroll leda och utveckla pedagogisk verksamhet inom utbildningsområdet. Vi ser det som positivt om du har erfarenhet av gymnasieskolan, samt erfarenhet av att leda rektorer i en liknande roll.
Du har både intresse och förståelse för ekonomi och budgetarbete, och har uppvisat goda ekonomiska resultat i din roll som skolledare. Vidare har du en genomförd rektorsutbildning och är väl insatt i skolans styrdokument.
Du är en närvarande ledare som tillämpar tillitsbaserat ledarskap och har tillit till att dina medarbetare har kunskap, omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på bästa sätt utan detaljstyrning. Ditt viktigaste uppdrag är att skapa förutsättningar utifrån behoven i mötet mellan medarbetare och de vi finns till för. Syftet att bidra till välfärd och samhällsnytta är alltid vägledande för ditt ledarskap.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja delvis, men inte i någon större omfattning
Sista ansökningsdatum: 30 november
Kontakt: Skolchef Jenny Östlund, 011-15 32 04, jenny.ostlund@norrkoping.se
eller HR-specialist Anna-Therése Dijak, anna-therese.dijak@norrkoping.se
Övrig information: Intervjuer sker 9-10 december. Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
