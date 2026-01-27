Guide till Strömma Sightseeing
Guide till Strömma Stockholms sightseeingturer och skärgårdsutflykter
Gillar du att möta människor, berätta historier och skapa stämning? Vill du ha ett jobb där du får stå i centrum, sprida glädje och skapa minnen för livet? Då är det här din chans!
Tillsammans med teamet ombord skapar du den bästa upplevelsen för våra gäster - från första mötet på kajen till det sista hejdå. Du är en del av ett lag som gör varje resa minnesvärd.
Som guide är din uppgift att ge turen liv. Du berättar om Stockholms historia och samtid, skärgårdens natur och kultur blandat med anekdoter - alltid med värme, trygghet och glimten i ögat. Du välkomnar gästerna redan på kajen, ser till att varje tur blir något extra och tar farväl när de lämnar båten.
Du får ett manus som stöd, men har friheten att sätta din egen prägel och personliga ton. På längre dagsutflykter är du värd och kunskapskälla, medan det på kortare turer är din energi och personlighet som gör skillnaden.
Du kommer att:
Hålla guidningar på svenska och engelska (andra språk är ett plus!)
Skapa en härlig stämning ombord
Samarbeta med besättning och serveringspersonal
Hjälpa gäster med frågor och tips
Vi söker dig som:
Älskar att möta människor
Har lätt för att ta plats och stå i centrum
Är trygg, positiv och har humor
Har intresse för historia, kultur och natur
Talar flytande svenska och engelska (andra språk är ett plus!)
Praktisk info:
Plats: Ombord på Strömmas båtar
Anställning: Säsongsanställning, heltid/deltid
Period: Våren till hösten 2026
Om Strömma:
Stromma är den ledande leverantören av upplevelser inom sightseeing och båtturer i norra Europa. Stromma erbjuder upplevelser som syftar till att ge varje gäst minnen för livet. Stromma är Skandinaviens största upplevelseföretag med anor från 1809 och finns representerat i Danmark, Finland, Nederländerna, Norge och Sverige. Så ansöker du
