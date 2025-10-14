Guide till Ocean Bus Sightseeing
2025-10-14
Ocean Bus ser fram emot ytterligare en spännande säsong och söker ett gäng säsongsguider till vår amfibiebuss, mer känd som "Hajbussen"!
Jobbet passar perfekt t ex för dig som pluggar och vill jobba extra under helger på vår och höst och mer under sommaren.
Du behöver inte ha någon erfarenhet av att guida - vi lär dig allt du behöver kunna. Det viktiga är att du gillar att prata framför folk och ge dem god service! Som guide tar du emot gäster, säljer biljetter, informerar om turen och givetvis guidar du. Det är ett omväxlande jobb med mycket fart och glada gäster!
Vi är ett tight organisation som älskar att få folk att må bra och är måna om att vi också har kul ihop! Omfattningen på jobbet är du själv med och påverkar, vi är flexibla.
För att klara av jobbet ska du vara serviceinriktad och gilla att bjuda på dig själv.
Du måste tala flytande svenska, vara bra på engelska och gärna kunna tyska (tyska är dock inget krav).
Vi bjuder på ett fantastiskt roligt jobb, härliga kollegor och konkurrenskraftig lön.
Om du känner igen dig i beskrivningen ovan eller har frågor kring jobbet ser vi fram emot att höra från dig!
Vi läser alla ansökningar och rekryterar löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: lovisa@oceanbus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Guide".
Kungsportsplatsen 1
411 36 GÖTEBORG
Lovisa Bartov lovisa@oceanbus.se +46760103243 Jobbnummer
