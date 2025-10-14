Gryning söker ekonom för föräldravikariat
2025-10-14
Ägs av kommuner - drivs av engagemang! I över 20 år har Gryning erbjudit HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden.
Gryning: Ser människor. Skapar möjligheter. Vill du vara med?
Gryning har sedan 2001, som kommunalt bolag, framgångsrikt och följsamt mött Västra Götalands med fler kommuners behov och utmaningar på uppdrag. Vi drivs av engagemang, kunskap och delaktighet. Vill du vara med?
Vi söker nu en engagerad och självgående ekonom till bolagskontoret i centrala Göteborg som vill vara med och stötta vår verksamhet under en period av föräldraledighet.Publiceringsdatum2025-10-14Arbetsuppgifter
Vad innebär tjänsten?
Som ekonom har du en central roll i det dagliga ekonomiarbetet och är ett viktigt stöd till verksamheten. Du arbetar nära både ledning och medarbetare och bidrar till att säkerställa kvalitet, struktur och effektivitet i våra ekonomiska processer.
• Fakturering och hantering av in- och utbetalningar
• Avstämningar och rapportering
• Stöd till verksamhetsansvariga i ekonomiska frågor
• Delta i budget- och uppföljningsarbete
• Övrig administration kopplad till ekonomi och verksamhet
Arbetet innefattar externa kontakter samt löpande kontakter med Grynings chefer och andra ansvariga i olika verksamheter.Kvalifikationer
Vem är du?
• Relevant akademisk examen eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• God systemvana och kunskaper i Excel
• Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
• Ett strukturerat arbetssätt och god samarbetsförmåga
Då vi är en liten ekonomifunktion läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Omfattning
Vikariat, heltid från 1 januari-30 september med eventuell möjlighet till förlängning. Det finns möjlighet till distansarbete ca en dag per vecka.
Vi ser fram emot din ansökan!
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så välkommen med din ansökan redan idag.
Mångfald
För oss i Gryning är det viktigt med mångfald. Vi ser gärna olika utbildning och erfarenhetsbakgrund hos våra medarbetare och vi arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Innan anställning hos Gryning görs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
